النائب الأول ووزير الداخلية يستقبل وزير الداخلية البحريني لدى وصوله إلى الكويت في مستهل زيارة رسمية

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لدى استقباله وزير الداخلية البحريني

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وزير الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لدى وصوله إلى مطار الكويت الدولي في مستهل زيارة رسمية تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان صحفي اليوم الأحد إن الشيخ فهد اليوسف أعرب عن ترحيبه بوزير الداخلية البحريني في بلده الثاني الكويت متمنيا له طيب الإقامة.

ووفق البيان تأتي الزيارة في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك والتنسيق الأمني بين دولة الكويت ومملكة البحرين وبحث وتطوير مجالات العمل المشترك تأكيدا على متانة العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وبحسب البيان كان في استقبال وزير الداخلية البحريني لدى وصوله إلى البلاد عدد من القيادات الأمنية.