فريق بنك الخليج يتوج بطلاً لدوري “المصارف” لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه

صورة جماعية لفريق بنك الخليج يتوسطهم فيصل العدساني وحامد التميمي وفيصل الغربللي

توِّج فريق بنك الخليج بطلاً لدوري نادي مصارف الكويت لكرة القدم، محققاً اللقب للمرة العاشرة في تاريخه، وذلك بعد فوزه المستحق في المباراة النهائية علي فريق بنك بوبيان بنتيجة (3-2)، والتي أقيمت على استاد عبدالله الخليفة الصباح – نادي اليرموك الرياضي.

وجاء هذا التتويج بعد مشوار مميز قدّم خلاله فريق بنك الخليج مستويات قوية عكست خبرته وتفوقه في البطولة، وعقب أداء لافت في المنافسات منذ بداية البطولة، حيث نجح في فرض أسلوبه وتحقيق نتائج إيجابية أهلته لاعتلاء منصة التتويج، مؤكداً مكانته كأحد أكثر الفرق تتويجاً في تاريخ البطولة.

وشهدت البطولة منافسة قوية بين فرق المصارف المشاركة، إلا أن فريق بنك الخليج حسم اللقب بفضل الانضباط الفني والروح الجماعية العالية، إضافة إلى الأداء المتميز للاعبين.

ويُعد هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى سجل إنجازات بنك الخليج الرياضية، ويؤكد استمراره في الحفاظ على حضوره القوي في بطولات كرة القدم الخاصة بالمصارف.

ويولي بنك الخليج اهتماماً كبيراً بدعم الرياضة وتعزيز ثقافة النشاط البدني، إيمانًا منه بأهمية الرياضة في تحسين جودة الحياة وترسيخ نمط حياة صحي داخل المجتمع. ويحرص البنك على تشجيع موظفيه وأفراد المجتمع على ممارسة الرياضة من خلال دعم البطولات والفعاليات الرياضية المختلفة.

وفي هذا الإطار، ينظم بنك الخليج سنويًا ماراثون بنك الخليج الذي يُعد من أبرز الفعاليات الرياضية المجتمعية في دولة الكويت، حيث يستقطب آلاف المشاركين من مختلف الفئات العمرية، ويهدف إلى نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة يومي، وذلك انطلاقاً من استراتيجية البنك الرامية إلى ترسيخ معايير الاستدامة الاجتماعية، التي تركز على دعم المبادرات الصحية والرياضية وتعزيز التفاعل الإيجابي مع المجتمع.

يقدم فريق كرة القدم في بنك الخليج نموذجاً مميزاً لروح الفريق والتعاون بين الموظفين، حيث يضم مجموعة من الكفاءات الشابة التي تجمع بين الالتزام المهني والتميز الرياضي. ويحرص الفريق على المشاركة الفاعلة في بطولة اتحاد المصارف سنوياً، مقدماً مستويات فنية مميزة تعكس روح المنافسة والانضباط. كما يسهم الفريق في تعزيز العلاقات بين الموظفين وترسيخ قيم العمل الجماعي والانتماء، بما ينسجم مع رؤية بنك الخليج في دعم الأنشطة الرياضية وبناء بيئة عمل صحية ومحفزة.