وزير التعليم العالي: شراكة الأسرة ركيزة أساسية في توجيه الطلبة نحو قرار ابتعاث واع

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال اليوم الأحد أن شراكة الأسرة ركيزة أساسية في توجيه الطلبة نحو قرار ابتعاث واع ويعد عنصرا محوريا في دعم الطلبة وتمكينهم من اتخاذ القرار الأكاديمي الصحيح.

جاء ذلك في إطار إعلان الوزير الجلال اليوم تنظيم لقاء خاص بأولياء الأمور ضمن فعاليات حملة (وجهني) الطلابية خلال الفترة من 26 إلى 27 يناير الجاري يهدف إلى الإجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة بالابتعاث الخارجي وشرح الشروط والضوابط الخاصة بخطة الابتعاث بشكل مباشر وبحضور عدد من المسؤولين والمختصين في وزارة التعليم العالي.

وقال الوزير الجلال في تصريح صحفي أن التواصل المباشر مع أولياء الأمور يعكس حرص الوزارة على تعزيز مبدأ الشفافية وبناء الثقة وترسيخ شراكة فاعلة مع الطلبة وأولياء أمورهم بما يسهم في تحقيق أهداف الحملة وضمان جاهزية الطلبة أكاديميا ونفسيا للمرحلة المقبلة من مسيرتهم التعليمية.

وبين حرص الوزارة على تمكين الطلبة من اتخاذ قراراتهم الأكاديمية على أسس واضحة ومدروسة خلال البرنامج الإرشادي والزيارات الميدانية التي تنفذها الوزارة ضمن الحملة الوطنية السنوية للابتعاث الخارجي (وجهني) التي تعد ركيزة أساسية في توعية الطلبة بمساراتهم الدراسية وتعريفهم بفرص الابتعاث المتاحة وشروطها ومتطلباتها.

وأوضح أن فرق الحملة تواصل تنفيذ زياراتها الميدانية لمدارس التعليم الخاص وذلك بعد الانتهاء من زيارات مدارس التعليم العام بالتعاون مع وزارة التربية بهدف تقديم الإرشاد الأكاديمي المباشر للطلبة ومساعدتهم على فهم التخصصات المطروحة وربطها بميولهم وقدراتهم واحتياجات سوق العمل بما يسهم في تعزيز جودة مخرجات الابتعاث مستقبلا.

وأكد الوزير الجلال أن حملة (وجهني) ستواصل تطوير أدواتها الإرشادية وتوسيع قنوات التواصل مع الطلبة وأولياء أمورهم بما يواكب تطلعاتهم ويعزز جودة القرار الأكاديمي في مرحلة مفصلية من مستقبلهم التعليمي.

وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) أن حجز مواعيد حضور لقاء أولياء الأمور سيتم عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المتاح من خلال الحسابات الرسمية لوزارة التعليم العالي مبينة أن اللقاء سيعقد يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 26 و27 يناير الجاري على مسرح المعهد العالي للاتصالات والملاحة.