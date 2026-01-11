“الكهرباء” تباشر تنفيذ عقدي تزويد وتمديد كيبلات الألياف الضوئية بين محطات التحويل الرئيسية القائمة

وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

باشرت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بتنفيذ عقدي تزويد وتمديد كيبلات الألياف الضوئية بين محطات التحويل الرئيسية القائمة وذلك بهدف رفع كفاءة منظومة الاتصالات الداعمة للأنظمة التشغيلية في الوزارة.

وقالت المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندسة فاطمة جوهر حياة في بيان اليوم الأحد إن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ خطط الوزارة الاستراتيجية الرامية إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز مسارات التحول الرقمي.

وأضافت حياة أن نطاق التنفيذ يشمل أعمال الحفر وتمديد كيبلات الألياف الضوئية الأرضية لربط محطات التحويل الرئيسية ومحطات القوى بمراكز المراقبة والتحكم عبر المسارات المخصصة للكيبلات الأرضية إلى جانب استبدال السلك الأرضي القائم على الخطوط الهوائية التابعة للوزارة بسلك أرضي ضوئي مزود بألياف ضوئية بما يسهم في تعزيز كفاءة التشغيل والتحكم وإدارة المنظومة الكهربائية عن بعد.

وبينت أنه سيتم نشر جدول أسبوعي يوضح مواقع تنفيذ أعمال المشروعين للاطلاع المسبق على البرنامج ومتطلبات التنسيق اللازمة لافتا إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على مبدأ الشفافية وتعزيز التواصل المستمر مع المواطنين والمقيمين وكافة الجهات الحكومية والخاصة.

وأكدت التزام الوزارة بعدم تأثر البنية التحتية لمواقع العمل وإعادتها إلى وضعها الطبيعي بعد الانتهاء من الأعمال وتنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة وضمن الجدول الزمني المعتمد.