بنك برقان يعلن عن إضافة ميزة قبول بطاقات الائتمان عبر خدمة Soft POS

مدير تنفيذي- إدارة خدمات التجار في بنك برقان عبد الله حسين المقصيد

أعلن بنك برقان عن إضافة ميزة جديدة إلى خدمة SoftPOS المبتكرة، تتيح للتجار ورواد الأعمال الآن قبول مدفوعات البطاقات الائتمانية مباشرة من خلال هواتفهم الذكية. وتأتي هذه الإضافة، المدعومة من شركة KNET، ضمن جهود البنك لتعزيز الحلول الرقمية، ليكون بنك برقان من أوائل البنوك في الكويت التي توفر خدمة SoftPOS لقبول جميع أنواع البطاقات دون الحاجة إلى أجهزة نقاط بيع تقليدية.

وتحوّل خدمة SoftPOS الهاتف الذكي إلى جهاز نقاط بيع آمن بالكامل، مما يمنح التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وسيلة سهلة وفعّالة لقبول المدفوعات في أي وقت ومن أي مكان. وتنسجم خدمة SoftPOS مع رؤية الكويت لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتمكين التجار من تبنّي حلول دفع مرنة وحديثة.

وتعقيباً على تحديث الخدمة، قال السيد/ عبد الله حسين المقصيد، مدير تنفيذي- إدارة خدمات التجار في بنك برقان: “تماشياً مع التزامنا بدعم رؤية الكويت 2035 والمساهمة في تحويل اقتصادنا إلى رقمي، وانسجاماً مع مسيرتنا في التحول الرقمي، نواصل استثمارنا في أحدث التقنيات المالية لضمان أعلى مستويات السهولة، والراحة، والأمان في العمليات التجارية اليومية لعملائنا.

وتُعد خدمة SoftPOS مُصمّمة خصيصاً لدعم احتياجات الأعمال التي تتطلّب مرونة عالية، بما في ذلك متاجر البيع المؤقتة (Pop-up stores)، وخدمات التوصيل، وسائقي سيارات الأجرة وغيرها من المشاريع. وبذلك، يتمكّن أصحاب المشاريع من خلال هواتفهم الذكية قبول جميع المعاملات، سواءً ببطاقات السحب الآلي أو بالبطاقات الائتمانية أو بطاقات الدفع المسبق، أو عبر محافظ الدفع الرقمية مثل Google Pay وApple Pay وغيرها. ويمكنهم أيضاً الاستفادة من هذه الخدمة لتجنّب تكلفة شراء أجهزة نقاط البيع التقليدية وتكاليف صيانتها. والأهم، أن خدمة SoftPOS تضمن تبسيط وسرعة كل عملية دفع من خلال خاصية “التمرير للدفع- Tap to pay”، مما يعزز التجربة المصرفية لدى عملائنا.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز نظام SoftPOS بتطبيق معايير متقدّمة لحماية البيانات والأمن السيبراني، يتوافق مع تعليمات بنك الكويت المركزي، ومع استراتيجية بنك برقان لإدارة المخاطر. وتتضمن العمليات المشفرة أعلى درجات الأمان للحفاظ على بيانات العملاء وسرية معاملاتهم، وحمايتها ضد أي محاولات للاختراق أو السرقة.

ولأصحاب المشاريع الذين يرغبون في توفير تجربة دفع سلسة ومبتكرة لعملائهم، يمكنهم الاطلاع على كافة المعلومات المتعلّقة بخدمة SoftPOS من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبنك برقان: (www.burgan.com). وللاستفسار أو طلب الخدمة، يمكن الاتصال مباشرةً بمركز خدمة العملاء على الرقم 1804080.