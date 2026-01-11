سمو أمير البلاد يهنئ سلطان عمان بذكرى توليه مقاليد الحكم

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى تولي جلالته مقاليد الحكم.

مشيدا سموه رعاه الله بما يشهده البلد الشقيق في عهد جلالته الميمون من إنجازات تنموية وحضارية بارزة شملت مختلف الميادين.

معربا سموه حفظه الله عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين ومؤكدا سموه رعاه الله على الحرص الدائم والمشترك لتعزيزها والارتقاء بأفق التعاون القائم بينهما على كافة الأصعدة.

متمنيا سموه رعاه الله لجلالته وافر الصحة والعافية ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى تولي جلالته مقاليد الحكم.

متمنيا سموه لجلالته دوام الصحة والعافية ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

كما بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية مماثلة.