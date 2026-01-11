الأردن يؤكد مشاركة سلاح الجو الملكي في الضربات الأميركية على تنظيم داعش في سوريا

مقاتلات أردنية

أكد الجيش الأردني مشاركة سلاح الجو الملكي في الضربات الأميركية ليل السبت على مواقع تنظيم داعش في سوريا، ردا على هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أميركيين في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقال الجيش في بيان إن “سلاح الجو الملكي نفذ مساء يوم أمس السبت، عمليات جوية نوعية استهدفت مجموعة من الأهداف التابعة لعصابة داعش الإرهابية في عدة مناطق داخل الأراضي السورية، وذلك ضمن الجهود الإقليمية والدولية المستمرة لمحاربة الإرهاب”.

واضاف البيان ان “هذه العمليات جاءت بالتنسيق مع الشركاء ضمن إطار التحالف الدولي، الذي تشارك فيه الدولة السورية، في سياق السعي إلى تحييد قدرات الجماعات الإرهابية ومنعها من إعادة تنظيمها أو استخدام تلك المناطق كنقاط انطلاق لتهديد أمن دول الجوار والأمن الإقليمي”.

وخلص البيان إلى أن “المشاركة (الأردنية) تأتي ضمن سياسة المملكة في مكافحة الإرهاب والتطرف، والدفاع عن أمنها الوطني، والإسهام في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وشارك الأردن في 20 من الشهر الماضي في ضربات أميركية على مواقع لتنظيم داعش في سوريا.

واعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) عبر منصة إكس إن الضربات السبت “استهدفت تنظيم داعش في مختلف أنحاء سوريا” من غير أن تكشف تفاصيل على صلة بمواقع الضربات.

وأظهر فيديو مشوّش أُرفق بالمنشور انفجارات منفصلة في مناطق تبدو ريفية.

وقالت “سنتكوم” إن الضربات تأتي في إطار عملية “عين الصقر” التي أُطلقت “ردا على الهجوم الدامي لتنظيم داعش ضد قوات أميركية وسورية في تدمر” في 13 كانون الأول/ديسمبر.

وكانت واشنطن أشارت إلى أن مسلّحا منفردا من تنظيم داعش نفّذ هجوم تدمر الذي أدى إلى مقتل ثلاثة أميركيين هم جنديان ومترجم مدني.

ومنفّذ الهجوم، وفق وزارة الداخلية السورية، كان عضوا في قوات الأمن وكان من المقرر فصله بسبب حمله “أفكارا تكفيرية أو متطرفة”.