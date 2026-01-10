وزير الخارجية يترأس وفد الكويت المشارك في أعمال الدورة الاستثنائية لأعضاء منظمة التعاون الإسلامي

وزير الخارجية عبدالله اليحيا يترأس وفد الكويت المشارك في أعمال الدورة الاستثنائية لأعضاء منظمة التعاون الاسلامي

ترأس وزير الخارجية عبدالله اليحيا وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة الاستثنائية الثانية والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمخصصة لبحث تطورات الأوضاع في جمهورية الصومال الفيدرالية.

وذكرت الخارجية الكويتية في بيان اليوم السبت أن الاجتماع المنعقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية السعودية جاء على خلفية إعلان الاحتلال الإسرائيلي اعترافه بما يسمى إقليم (أرض الصومال) كدولة مستقلة وقد شارك فيه وزراء خارجية الدول الأعضاء وممثلو الجهات المعنية.

وقال البيان إن الاجتماع أكد الدعم الثابت لجمهورية الصومال الفيدرالية والتشديد على احترام سيادتها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية ورفض أي إجراءات أو ممارسات من شأنها المساس بوحدة الصومال وسيادته.

وأشار إلى أن الوزراء شددوا على أن أي اعتراف أحادي بإقليم منفصل يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة كما يشكل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليميين ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.

كما جددت دولة الكويت موقفها الداعم لجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما من شأنه الحفاظ على وحدتها وسيادتها واستقرارها.