بيت التمويل الكويتي يختتم 2025 بإنجازات استثنائية تُوِّجت بحصد 58 جائزة مرموقة

الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي خالد يوسف الشملان

اختتم بيت التمويل الكويتي عام 2025 بتحقيق إنجازات استثنائية تُوِّجت بحصد 58 جائزة مرموقة وتصنيف على مستوى المجموعة من جهات إقليمية وعالمية مرموقة، في تأكيد لمكانته الرائدة ومسيرته الناجحة في قيادة صناعة الصيرفة الإسلامية.

وتبرز هذه الجوائز تفوق بيت التمويل الكويتي في تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية، وتلبية تطلعات العملاء وتعزيز تجربتهم، إلى جانب الأداء التشغيلي القوي، والنمو المستدام، وتبني أحدث تقنيات التحول الرقمي، والتميز في الاستدامة، وتقديم حلول مبتكرة للشركات، والريادة في المسؤولية الاجتماعية، فضلاً عن نجاحه في تنفيذ برامج الإحلال والتوطين وتدريب المواهب البشرية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، أن هذه الجوائز تعكس ريادة البنك وتؤكد ثقة المساهمين والعملاء، وتميز جهود الكوادر البشرية وكفاءتهم العالية في تقديم أفضل مستويات الخدمة وفق أعلى معايير الجودة.

وأكد الشملان أن بيت التمويل الكويتي بصفته أكبر بنك في الكويت من حيث القيمة السوقية وثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم، يواصل تعزيز النمو في القطاعات الرئيسية من خلال نهجه المرتكز على العملاء واستثماراته الاستراتيجية في أحدث التقنيات، بما يرسخ مكانته الريادية في القطاع المالي.

خالد الشملان متسلما جائزة افضل بنك اسلامي في العالم من غلوبل فايننس

أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم من “غلوبل فايننس”

وحصدت مجموعة بيت التمويل الكويتي 9 جوائز مرموقة ضمن النسخة الثامنة عشرة من الجوائز السنوية لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية لعام 2025، التي تمنحها مجلة “غلوبل فايننس” العالمية.

والجوائز هي: افضل مؤسسة مالية اسلامية في العالم، وافضل بنك اسلامي للخدمات المصرفية للافراد في العالم، وافضل بنك اسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم، وافضل مزود للتكافل في العالم، وافضل مزود للتمويل الاسلامي للمشاريع في العالم، وافضل بنك اسلامي في الشرق الاوسط ، وافضل بنك اسلامي في تركيا (بيت التمويل الكويتي – تركيا) وافضل بنك اسلامي في البحرين (بيت التمويل الكويتي – البحرين) وافضل بنك في البحرين (بيت التمويل الكويتي – البحرين).

جائزة أفضل البنوك أداءً في الكويت من “ذي بانكر”

جائزة بنك العام من “ذي بانكر”

ومنحت مجلة “ذي بانكر” العالمية، بيت التمويل الكويتي جائزة بنك العام – الكويت، واعتمدت لجنة تحكيم “ذي بانكر” في اختيارها للجائزة على تحليل دقيق للبيانات المالية، يسمح بتقييم مؤشرات النمو والأداء المالي وفقاً لاستراتيجية واضحة في الأداء، بالإضافة إلى المزايا الاستراتيجية في الاستثمار بالتكنولوجيا المصرفية الجديدة، وطرح طرق مبتكرة لتنمية الأعمال وزيادة رضا العملاء.

طلال العربيد وناصر الشايع وخالد الشامي يتسلمون جوائز يوروموني

جوائز التميز المصرفي والتمويل الاسلامي من Euromoney

وفازت مجموعة بيت التمويل الكويتي بأغلب وأهم جوائز التميز المصرفي والتمويل الاسلامي للعام 2025 من المجلة العالمية Euromoney .

وشملت الجوائز 8 فئات هي “أفضل بنك اسلامي في الشرق الاوسط – افضل بنك اسلامي في الكويت – افضل بنك في الكويت- أفضل بنك في الكويت للشركات الصغيرة والمتوسطة- افضل بنك استثماري في الكويت لشركة “بيتك كابيتال” – أفضل تحول مصرفي في الشرق الاوسط – افضل بنك اسلامي في البحرين- افضل بنك رقمي في البحرين للشركات الكبيرة.

محمد العربيد ونهال المسلم ومريم أبا الخيل يتسلمون جوائز بيت التمويل الكويتي

أفضل بنك إسلامي من “إيميا فاينانس”

كما تسلم بيت التمويل الكويتي أربع جوائز مرموقة من مجموعة “إيميا فاينانس” في النسخة السابعة عشرة من جوائز القطاع المصرفي في الشرق الأوسط، تقديراً لريادته في الصناعة المصرفية وإنجازاته المهمة في تقديم خدمات ومنتجات مالية وحلول مبتكرة، ومبادرات ذات قيمة في العمل المصرفي الاسلامي:

والجوائز هي: أفضل بنك إسلامي- على مستوى الشرق الأوسط، وأفضل بنك في الكويت، وأفضل بنك إسلامي في الكويت، وأفضل بنك في الاستدامة على مستوى الشرق الاوسط.

وتعكس هذه الجوائز من “إيميا فاينانس” مكانة بيت التمويل الكويتي الرفيعة، كمجموعة مصرفية اسلامية رائدة في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية، وافضل العلامات التجارية قيمة ونجاحا وموثوقية على المستوى المحلي والاقليمي في السوق الكويتي ومنطقة الشرق الاوسط.

فيصل السريع وعبدالعزيز الغانم وعبدالله الحداد وطارق العجيل وصالح الشايع يتسلمون جوائز بيت التمويل الكويتي

أفضل بنك اسلامي في الكويت وبريطانيا والاكثر ابتكارا

وفازت مجموعة بيت التمويل الكويتي بـ7 جوائز من مجموعة التمويل الإسلامي (إسلاميك فايننس نيوز) العالمية (IFN):

والجوائز هي: افضل بنك اسلامي في الكويت، وأفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية للشركات في الكويت، وأفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد في الكويت، والبنك الإسلامي الأكثر ابتكارا في الكويت، وأفضل بنك استثماري إسلامي في الكويت.

وكذلك حصدت مجموعة بيت التمويل الكويتي جائزة أفضل صفقة في البحرين لعام 2024 وتتعلق بتوفير تسهيلات تمويلية متوافقة مع المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة ESG، بقيمة 450 مليون دولار أمريكي، فيما فاز بيت التمويل الكويتي – بريطانيا KFH UK، بجائزة افضل بنك اسلامي جديد في المملكة المتحدة .

أفضل بنك استثمار عالمي في الأسواق المبتدئة وأفضل بنك استثماري في الكويت

توجت “بيتك كابيتال” الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي بجائزتي “أفضل بنك استثمار عالمي في الأسواق المبتدئة” للعام 2025 و”أفضل بنك استثماري على مستوى دولة الكويت” من مجموعة “غلوبل فايننس” العالمية.

وقد اعتمدت ” غلوبل فايننس ” في منح هذه الجوائز على مدخلات خبراء الصناعة، والذين قاموا بتقييم عدة معايير بما في ذلك الحصة السوقية، وعدد وحجم الصفقات، والخدمات والمشورة التي تقوم بها، وقدراتها على الهيكلة، والجهود التي تقوم بها لمعالجة ظروف السوق، والابتكار، والتسعير، وأداء سوق ما بعد الاكتتابات وسمعة الشركة في السوق.

ناصر السنعوسي متسلما احدى جوائز البنك من مجلة ميد

أفضل بنك استثماري في الكويت” من “MEED”

وحصد بيت التمويل الكويتي جائزة “أفضل بنك استثماري في الكويت” ضمن جوائز التميز المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025، التي تنظمها مجلة “MEED” المرموقة.

وجاء الاختيار بناء على عملية تقييم دقيقة شملت عدة معايير رئيسية، مثل النشاط في السوق، والكفاءة في تقديم الاستشارات، والابتكار، ونتائج الخدمات المقدّمة للعملاء. وقد أظهر بيت التمويل الكويتي أداءً استثنائياً ومتوازناً في جميع الجوانب الأساسية للخدمات المصرفية الاستثمارية، مما جعله يتفوق على منافسيه ويحتل المركز الأول بجدارة.

حمد الغنام متسلما احدى جوائز البنك من مجلة Global Private Bnking

أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الخاصة في الابتكار الرقمي

ونال بيت التمويل الكويتي جائزة أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الخاصة في الابتكار الرقمي على مستوى العالم للعام 2025 من مجلة Global Private Banker ، في إشارة واضحة لنجاح مبادرة البنك للتحول في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لعملاء البنك من أصحاب الثروات وذوي الملاءة المالية العالية.

جوائز براندن هول

9 جوائز عالمية في الموارد البشرية

وحصدت مجموعة بيت التمويل الكويتي 9 جوائز عالمية في مجال الموارد البشرية للعام 2025 من مجموعة براندون هول (Brandon Hall) المرموقة والمتخصصة في متابعة تقييم أداء البنوك والشركات والمؤسسات حول العالم.

والجوائز هي:

افضل تطوير للكفاءات الواعدة “ذهبية”

افضل برنامج تأهيل للموظفين الجدد “ذهبية”

افضل برنامج تعليم وتطوير فريد أو مبتكر “ذهبية”

افضل بنك في عملية استقطاب المواهب “فضية”

افضل تطبيق لمنصة تجربة التعلم ( LXP ) “فضية”

افضل استراتيجية لإدارة المواهب “فضية “

افضل برنامج شهادات مهنية “فضية “

افضل نموذج حوكمة لإدارة المواهب “برونزية”

افضل برنامج للشهادات المهنية ” بيت التمويل الكويتي – مصر” “ذهبية”

أفضل بنك للمؤسسات المالية في الشرق الأوسط

وحصد بيت التمويل الكويتي جائزة “أفضل بنك للمؤسسات المالية في الشرق الأوسط” لعام 2025، من مجلة غلوبل فايننس العالمية في النسخة الخامسة والعشرين من جوائزها السنوية لأفضل البنوك في الخزانة وإدارة النقد لهذا العام.

ناصر الشايع وفيصل السريع متسلمان جائزة من مجلة ذا بانكر

أفضل البنوك الكويتية أداءً

احتل بيت التمويل الكويتي المركز الأول كأفضل البنوك أداءً في الكويت، وفقاً لتصنيف مجلة ذي بانكر لأفضل 1000 بنك عالمي للعام 2025. ويؤكد هذا التصنيف المرموق الأداء المالي الاستثنائي لبيت التمويل الكويتي، كما يعكس التزامه الراسخ بالتميز والابتكار ورضا العملاء.

البنك الاكثر ابتكارا في الخدمات المالية الخاصة

وتوج بيت التمويل الكويتي بجائزة البنك الاكثر ابتكارا في الخدمات المالية الخاصة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025، وذلك ضمن جوائز مجلة “ميد” العالمية للتميز المصرفي وإدارة الثروات والخدمات المالية الخاصة.

مشعل الشايع متسلما بالنيابة عن الرئيس التنفيذي للمجموعة خالد الشملان تكريم قادة الاستدامة من فوربس

جوائز “فوربس”

وتوّجت مجلة “فوربس” الشرق الأوسط، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، ضمن قائمة “قادة الاستدامة في الشرق الأوسط” لعام 2025.

كما توجت المجلة بيت التمويل الكويتي بجائزة “المشاريع الأكثر استدامة” على مستوى الشرق الأوسط للعام 2025، تكريما لمبادرات الاستدامة التي نفذها وذلك عبر الاستثمار في صكوك الاستدامة والصكوك الخضراء بقيمة 934.45 مليون دولار امريكي في عام 2024.

أكبر الشركات في الكويت

وصنفت “فوربس” بيت التمويل الكويتي في صدارة ترتيب أكبر الشركات المدرجة في بورصة الكويت لعام 2025 بقيمة سوقية بلغت 43.4 مليار دولار (13.4 مليار دينار كويتي).

أقوى الرؤساء التنفيذيين

واختارت مجلة “فوربس” الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2025.

واستندت “فوربس” في اختيارها إلى إنجازات وأداء الرؤساء التنفيذيين ودورهم الذي يتخطّى إدارة الشركات، إلى صياغة المستقبل وربط الكفاءة بالابتكار، ودورهم في المواءمة بين النجاح التجاري، وتحقيق الرؤى الوطنية والتقدم بها، والدور في قيادة مسيرة تنويع الاقتصادات، كذلك تأثيرهم على المنطقة، والدول التي يعملون فيها، والأسواق التي يشرفون عليها، بالإضافة إلى حجم الشركات التي يرأسونها.

أفضل بنك إسلامي للخدمات المالية الخاصة”على مستوى الشرق الأوسط

وحصد بيت التمويل الكويتي جائزة “أفضل بنك إسلامي للخدمات المالية الخاصة” على مستوى الشرق الأوسط، ضمن جوائز الخدمات المصرفية الخاصة العالمية لعام 2025 التي تمنحها مجلة إدارة الثروات المهنية (PWM) التابعة لمجموعة Financial Times.

مشعل المنيخ متسلما الجائزة

التميز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال قمة Microsoft AI

وفاز بيت التمويل الكويتي بجائزة التميز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تمكين إدارة الأعمال الداخلية، وذلك خلال قمة مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي Microsoft AI، التي استضافتها دولة الكويت بمشاركة نخبة من الخبراء في مجال التكنولوجيا في المنطقة.

البنك الأعلى نمواً بفئته في قاعدة العملاء في الكويت

وفاز بيت التمويل الكويتي بثلاث جوائز مرموقة من شركة فيزا، تقديراً لأدائه المتميز في العام 2024. وتعكس هذه الجوائز التزام البنك بالابتكار، ورضا العملاء، والريادة في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى حرصه على تعزيز القيمة التي توفرها بطاقاته المصرفية باستمرار.

وفاز بيت التمويل الكويتي بجائزة البنك الأعلى نمواً بفئته في قاعدة العملاء في الكويت، وجائزة البنك الأعلى نمواً بفئته في حجم البطاقات التجارية في الكويت، وجائزة الأعلى نمواً بفئته في التجارة الإلكترونية الدولية في الكويت.

أفضل المؤسسات في الإدارة القانونية

وتم اختيار المجموعة القانونية بالبنك ضمن قائمة أفضل المؤسسات في الإدارة القانونية للعام 2025، حيث تم اختيار رئيس القانونية وأمين سر مجلس الإدارة لمجموعة بيت التمويل الكويتي، المستشار فواز مناور العنزي ضمن قائمة Legal 500 – GC power list Kuwait للعام 2025، وتم منحه شهادة التميز في الأداء للعام 2025 تقديرا لجهوده البارزة ودوره الفعال في قيادة الإدارة القانونية للمجموعة وإسهاماته البارزة لدعم الإطار القانوني لعملها.

كما تم اختيار المستشار يوسف العبيدان العازمي مدير أول الشؤون القانونية الدولية والشركات التابعة في بيت التمويل الكويتي ممثلا عن الشؤون القانونية الدولية، والتي تعد من أبرز المراجع الدولية في تصنيف أفضل الكفاءات المهنية في مجال القانون.

أيمن الطبطبائي والفريق يتسلمون الشهادة من مسؤولي آيزو

الآيزو في نظامي إدارة الجودة وإدارة المرافق

وحصل بيت التمويل الكويتي على شهادتيISO في نظامي إدارة الجودة وإدارة المرافق، من المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO)، تاكيدا لحرصه على الالتزام بأعلى المعايير الدولية فى جوانب العمل، والانضباط التشغيلي والتميز الخدمي والتوافق مع متطلبات وتوجهات الدولة في الاستدامة.

شهادة الآيزو في استمرارية الأعمال

وحصل بيت التمويل الكويتي على شهادة الآيزو 22301 في مجال إدارة استمرارية الأعمال (BCMS)، وذلك بعد اجتيازه إجراءات التدقيق واستيفاء جميع المتطلبات بنجاح وفي وقت قياسي.

التميز في العمل المصرفي

وحصد بيت التمويل الكويتي جائزة “التميز في العمل المصرفي” ضمن مشاركته في «قمة الكويت للبناء 2025» التي جرت فعالياتها برعاية وحضور وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف المشاري.

واستندت الجائزة الى معايير محددة شملت: الجودة، والملاءة المالية، والابتكار، والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، حيث تم تحديد المعايير واختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم مستقلة تضم نخبة من الأكاديميين والمحترفين والاستشاريين من قطاعات مختلفة.

وتعكس الجوائز قوة العلامة التجارية والتقدير الذي يحظى به بيت التمويل الكويتي لما حققه من إنجازات بارزة شملت مجالات مختلفة مثل خدمة العملاء وتبني آخر وأحدث وسائل التكنولوجيا والتحول الرقمي في الصناعة المصرفية، وريادته في الخدمات التمويلية، وتفوقه في الحلول الاستثمارية، ومتانة الوضع المالي، ومبادراته في تعزيز الاستدامة وريادته في قيادة قيادة الصناعة المصرفية الإسلامية.