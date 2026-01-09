×
“الخارجية” تهيب بالمواطنين المتواجدين في إيران أخذ الحيطة والحذر وتجنب أماكن التجمعات

وزارة الخارجية
أهابت وزارة الخارجية اليوم الجمعة بالمواطنين المتواجدين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب التواجد بالقرب من أماكن التجمعات أو التظاهرات وذلك نظرا إلى تطورات الأوضاع التي تشهدها إيران.

وأكدت (الخارجية) في بيان لها على أهمية الالتزام التام بإرشادات وتعليمات السلطات المحلية وضرورةالتواصل الفوري مع سفارة دولة الكويت في طهران أو مع الجهات المختصة في وزارة الخارجية في حال حدوث أي طارئ وذلك عبر أرقام الطوارئ التالية: رقم طوارئ سفارة دولة الكويت في طهران: 989919202356 + ورقم طوارئ وزارة الخارجية: 965159 + و96522225504 +.

