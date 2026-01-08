الخدمة المدنية: فتح التسجيل للدورات التأهيلية لحملة الثانوية والمتوسط المسجلين بنظام التوظيف

ديوان الخدمة المدنية

أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الخميس فتح باب التسجيل للدورات التأهيلية لحملة المؤهلات الثانوية والمتوسطة فقط المسجلين بنظام التوظيف المركزي للترشيح للعمل في الجهات الحكومية.

وقال الديوان في بيان على منصة (اكس) إن الترشيح يتم وفقا للوظائف التي تتطلب الحصول على دورات تأهيلية قبل الالتحاق بالوظيفة ومدتها شهر واحد بالتنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ويتم الترشيح الفوري لجهة العمل بعد اجتياز الدورة بنجاح.

وأوضح أن الوظائف التي تشملها الدورات وظائف السكرتارية والطباعة ووظائف الخدمات الفندقية المخصصة لوزارة الصحة.

وأفاد أن الترشيح يتم ايضا وفق الوظائف التي يتم التدريب عليها بعد الالتحاق بالوظيفة حيث يعتمد الترشيح لها على احتياجات الجهات الحكومية ووفقا للأعداد المطلوبة مبينا أن الوظائف التي يشملها التدريب مرافق طلبة ومعاون أمن ومجهز أغذية ومعقب معاملات ومشرف سكن ومنفذ خدمة.

ودعا البيان الراغبين في الترشيح للوظائف التي تتطلب دورات تأهيلية الى التسجيل في تلك الدورات عبر الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية خلال الفترة من 10 الى 17 يناير الجاري.