رئيس الأركان العامة يقوم بزيارة إلى الحرس الأميري

رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان لدى زيارته الحرس الأميري

قام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان اليوم الخميس بزيارة إلى الحرس الأميري حيث كان في استقباله آمر الحرس الأميري اللواء الركن بدر السحلول وعدد من ضباط الحرس الأميري.

وذكرت رئاسة الأركان العامة في بيان صحفي أن الفريق الشريعان استمع خلال الزيارة إلى إيجاز شامل حول مهام وواجبات الحرس الأميري والبرامج التدريبية والخطط التطويرية الهادفة إلى رفع مستوى وتطوير كفاءة منتسبي الحرس الأميري.

وقالت إن الفريق الشريعان شهد عرضا ميدانيا استعرض خلاله منتسبو الحرس الأميري جانبا من المهارات الميدانية ومستوى التنسيق في تنفيذ المهام بما يعكس مستوى الاحترافية التي يتمتعون بها في أداء واجباتهم بالإضافة إلى عرض للآليات والأسلحة المستخدمة في الحرس الأميري.

ونقل البيان عن الفريق الشريعان تأكيده أن ما شاهده من مستوى متقدم في الأداء والانضباط يعكس الجهود الكبيرة المبذولة في إعداد وتأهيل منتسبي الحرس الأميري مشيرا إلى أن طبيعة المهام الموكلة للحرس الأميري تتطلب مستوى عاليا من الكفاءة والجاهزية والتدريب المتواصل والإعداد الذهني والبدني لتنفيذ واجباتهم.

وشدد على أهمية الاستمرار في تطوير البرامج التدريبية وفق أحدث الأساليب العسكرية وتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف وحدات الجيش بما يسهم في توحيد الجهود ورفع كفاءة الأداء ويعزز القدرة على تنفيذ المهام بكفاءة عالية واقتدار.