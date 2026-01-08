سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الـ42 للجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد

ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم اجتماع اللجنة الوزارية رقم (42) لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.

وبحث الاجتماع آخر مستجدات متابعة تقارير الجهات الحكومية المعنية في إجراءاتها المتعلقة بتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ذات الصلة بميناء مبارك الكبير ومنظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة ومنظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتطوير الإسكاني والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ومكافحة التصحر.

ووجه سمو رئيس مجلس الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية الاستمرار في العمل المشترك لتذليل كافة المعوقات وفق الإستراتيجيات والأساليب والطرق الواضحة لتنفيذ الخطط المتوافق عليها مسبقا.

وأكد سموه في إطار متابعة اللجنة الوزارية لتنفيذ المشروعات التنموية الكبرى على حرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في التوجيه السامي المستمر نحو تحقيق رؤية الكويت التنموية الشاملة والمستدامة في مختلف المشروعات الجاري تنفيذها فى جميع القطاعات والإسراع بوتيرة معدلات إنجازها.

وبدوره أوضح مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات أن الاجتماع استعرض أبرز الجهود التي تحققت فيما يخص طرح مشروعات تنموية كبرى جديدة وفتح مسارات للتعاون الإستراتيجي مع مختلف الدول لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية معها بما يعزز المصالح المشتركة ويحقق الأهداف الإستراتيجية للبلاد.

حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ووزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ووزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح عتيق الماجد ووكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور عادل محمد الزامل ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات.