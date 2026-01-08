الأرصاد الجوية: رياح مغبرة وأمطار متفرقة في عطلة نهاية الأسبوع والطقس معتدل نهارا وبارد إلى شديد البرودة ليلا

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية تأثر البلاد برياح مثيرة للغبار اعتبارا من مساء غد الجمعة حتى صباح بعد غد السبت مع فرص لأمطار متفرقة ويكون الطقس في عطلة نهاية الأسبوع معتدلا نهارا وباردا إلى شديد البرودة ليلا مع فرص للصقيع على المناطق الزراعية والصحراوية.

وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تظهر تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يضعف تدريجيا ليسمح بتقدم منخفض جوي مصحوبا بجبهة هوائية باردة ما يؤدي إلى نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية تتحول إلى شمالية غربية مثيرة للغبار اعتبارا من مساء غد إلى صباح بعد غد مع فرص لأمطار متفرقة.

وأضاف العلي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون معتدلا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 19 و21 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وأوضح أن الطقس الليلة يكون باردا إلى شديد البرودة والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتراوح ما بين 6 و22 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الصقيع على المناطق الزراعية والصحراوية وتظهر بعض السحب المتفرقة في وقت لاحق وتتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 5 و7 درجات مئوية ويكون البحر خفيف الموج ما بين 1 و2 قدم.

وذكر أن الطقس نهار غد يكون معتدلا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و38 كيلومترا في الساعة وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 20 و22 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و5 أقدام.

وبين أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة وغائما إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قوية أحيانا تتراوح ما بين 20 و60 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة على المناطق الشمالية أما درجات الحرارة الصغرى فتتراوح ما بين 8 و10 درجات مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج ما بين 4 و7 أقدام.

وعن الطقس نهار السبت قال العلي إنه يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتتراوح ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة ولأمطار خفيفة متفرقة على المناطق الشمالية وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 18 و20 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج ما بين 3 و6 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون باردا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 5 و7 درجات ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.