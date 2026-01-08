الجيش اللبناني يعلن تحقيق “أهداف المرحلة الأولى” من خطة نزع سلاح حزب الله

حزب الله

أعلن الجيش اللبناني الخميس تحقيقه “أهداف المرحلة الأولى” من خطة من خمس مراحل وضعها لنزع سلاح حزب الله من منطقة جنوب الليطاني الممتدة لمسافة ثلاثين كيلومترا عن الحدود مع الأراضي المحتلة.

وقال في بيان “يؤكد الجيش أنّ خطته لحصر السلاح قد دخلت مرحلة متقدمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعّال وملموس على الأرض”، موضحا أن هذه المرحلة شملت “بسط السيطرة العملانية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي”.

ويشكك الاحتلال الذي تواصل شن ضربات خصوصا على جنوب لبنان، في فاعلية خطوات الجيش وتتهم حزب الله بترميم قدراته العسكرية.