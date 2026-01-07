برشلونة يقسو على بلباو بخماسية ويصعد لنهائي كأس السوبر الإسبانية

لاعبو برشلونة يحتفلون بتسجيل هدف

اقترب برشلونة خطوة كبيرة من تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب كأس السوبر الإسبانية بعد بلوغه المباراة النهائية بكل أريحية، من خلال فوزه الكاسح على أتلتيك بلباو 5-صفر يوم الأربعاء في المربع الذهبي من البطولة المقامة في جدة.

وحسم برشلونة الأمور إكلينيكياً في غضون ربع ساعة فقط في منتصف الشوط الأول، حيث سجلها خلالها أربعة أهداف بواسطة فيران توريس وفيرمين لوبيز و روني بردغجي ورافينيا، ثم عاد رافينيا وسجل الهدف الثاني له والخامس لفريقه في بداية الشوط الثاني.

وأصبح برشلونة على بعد خطوة واحدة من حصد لقب كأس السوبر للمرة الثانية على التوالي والـ16 في تاريخه وهو رقم قياسي، حيث سيلتقي في النهائي مع الفائز من المواجهة الأخرى في المربع الذهبي والتي تجمع يوم الخميس بين ريال مدريد المتوج باللقب 13 مرة من قبل مع أتلتيكو مدريد الذي حصد اللقب مرتين سابقا.

وشاركت الفرق الأربعة في عودة منافسات الدوري الإسباني، بعد فترة الراحة، خلال الأسبوع الأول من عام 2026، ثم توجهت إلى السعودية، التي تستضيف البطولة للمرة السادسة في تاريخها، حيث تستضيف جدة البطولة للمرة الثالثة بعد أن جرت ثلاث نسخ قبلها في الرياض.