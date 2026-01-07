الإحصاء: ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار الجملة محليا 1.1% في سبتمبر الماضي على أساس سنوي

مدينة الكويت

أظهرت بيانات الادارة المركزية للاحصاء اليوم الأربعاء ارتفاعا في الأرقام القياسية لأسعار الجملة محليا بنسبة 1ر1 في المئة بنهاية شهر سبتمبر الماضي على أساس سنوي نتيجة ارتفاع الرقم القياسي للسلع المستوردة بنسبة 9ر0 في المئة والمحلية بنسبة 5ر1 في المئة.

وقالت (الإحصاء) في بيانات لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الرقم القياسي العام لسعر الجملة في الكويت ارتفع في سبتمبر الماضي بنسبة 2ر0 في المئة على أساس شهري مقارنة بشهر أغسطس الماضي نتيجة ارتفاع الرقم القياسي لأسعار السلع المستوردة بنسبة 1ر0 في المئة والمنتجة محليا بنسبة 4ر0 في المئة.

وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية (الزراعة وصيد السمك) ارتفع بنسبة 6ر3 في المئة على أساس سنوي نتيجة ارتفاع أنشطة زراعة المحاصيل والانتاج الحيواني بنسبة 4ر3 في المئة وارتفاع أسعار السلع المستوردة بنسبة 1ر1 في المئة والسلع المحلية بنسبة 9 في المئة.

وأوضحت أن الرقم القياسي لمجموعة (المناجم والمحاجر) انخفض بنسبة 6ر0 في المئة نتيجة انخفاض أسعار الرمل والصلبوخ بنسبة 8ر0 في المئة وانخفاض أسعار السلع المحلية بنسبة 4ر1 في المئة في حين ارتفعت أسعار السلع المستوردة بنسبة 1ر0 في المئة على أساس سنوي.

وأشارت (الإحصاء) إلى ارتفاع الرقم القياسي لمجموعة (الصناعات التحويلية) بنسبة واحد في المئة في سبتمبر الماضي مقارنة بسبتمبر 2024 نتيجة لأرتفاع أسعار صنع المواد الغذائية بنسبة 6ر0 في المئة وأسعار صنع المشروبات بنسبة 7ر1 في المئة وصنع المنسوجات بنسبة 2ر5 في المئة والمواد الكيماوية بنسبة 2ر0 في المئة والمنتجات الالكترونية والحواسب بنسبة 6ر0 في المئة.

وذكرت أنه وفقا لمرحلة الانتاج فقد ارتفعت أسعار المواد النهائية والوسيطة بنسبة 1 و 6ر1 في المئة على التوالي بينما استقرت أسعار المواد الأولية مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية في حين ارتفعت أسعار كل من المواد الاستهلاكية والرأسمالية والانتاجية من حيث الاستخدام النهائي بنسبة 4ر1 و 7ر0 و 9ر0 في المئة على التوالي.

ويعد الرقم القياسي لأسعار الجملة من أهم المؤشرات الاقتصادية لمتابعة تطورات الوضع الاقتصادي في الكويت اذ حدثت الادارة المركزية للاحصاء في يونيو عام 2012 هذا المؤشر واحتسابه على أساس عام 2007.