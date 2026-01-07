وزير التعليم العالي: اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة ترسيخا لمبادئ الحوكمة المؤسسية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال أن اعتماده الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة اليوم الأربعاء ينطلق من الحرص على ترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية وتطوير منظومة العمل المؤسسي وكفاءة الأداء الإداري بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية والتوجهات الاستراتيجية للدولة.

وقال الوزير الجلال في بيان لـ(التعليم العالي) إن الهيكل التنظيمي الجديد والاختصاصات التفصيلية للوحدات التنظيمية يهدف إلى دعم مسارات التطوير والتحديث الإداري وتمكين الكوادر الوطنية من أداء مهامها بكفاءة أعلى إلى جانب تعزيز المرونة والاستجابة لمتطلبات التحول المؤسسي والتنموي في قطاع التعليم العالي.

وذكر أن الهيكل التنظيمي الجديد من شأنه أيضا توضيح الاختصاصات والمسؤوليات وتحقيق التكامل بين مختلف قطاعات الوزارة لرفع جودة الخدمات وتحسين آليات اتخاذ القرار مبينا أنه تم تسكين المناصب القيادية متمثلة في وكيل الوزارة والوكيلين المساعدين.

وبين أن وزارة التعليم العالي ماضية في استكمال إجراءات تسكين باقي المناصب الإشرافية وفق الضوابط والأنظمة المعتمدة بما يضمن استقرار العمل الإداري واستمرارية الأداء المؤسسي.

وأشار إلى أن الوزارة ستباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الهيكل التنظيمي وفق خطة مرحلية مدروسة بما يضمن استمرارية العمل وعدم تأثر الخدمات المقدمة للطلبة والمستفيدين.