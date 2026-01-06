سفير الكويت لدى مصر يشيد بجهود العمل الخيري الكويتي على المستويين الاقليمي والعالمي

سفير الكويت لدى مصر يلتقي وفد من الجمعيات الخيرية الكويتية المشاركة في مؤتمر المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة بالقاهرة

أشاد سفير دولة الكويت لدى مصر السفير غانم الغانم اليوم الثلاثاء بالدور الإنساني الرائد الذي يضطلع به العمل الخيري الكويتي على المستويين الإقليمي والدولي مؤكدا أن هذا الدور يعكس القيم النبيلة للشعب الكويتي ونهج الدولة الراسخ في دعم العمل الإنساني والإغاثي.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الغانم اليوم وفدا من الجمعيات الخيرية الكويتية المشاركة في أعمال المؤتمر ال26 للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة المنعقد بالقاهرة وضم رئيس مجلس ادارة الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية المهندس جمال النوري ورئيس مجلس ادارة جمعية النجاة الخيرية فيصل الزامل.

وثمن الغانم خلال اللقاء الجهود التي تبذلها الجمعيات الخيرية الكويتية في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للفئات المحتاجة في مختلف دول العالم.

وأكد السفير الغانم أن العمل الخيري الكويتي يحظى بتقدير واسع من المجتمع الدولي لما يتسم به من مهنية واستدامة مشددا على أهمية مواصلة التنسيق والتكامل بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز حضور الكويت الإنساني وترسيخ مكانتها في هذا المجال.

وجرى خلال اللقاء تكريم السفير الغانم بدرع تذكاري لجهوده في دعم العمل الخيري والانساني للجمعيات الخيرية الكويتية في مصر.

وانطلقت امس أعمال اجتماع المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة برئاسة شيخ الازهر الشريف الدكتور احمد الطيب وبمشاركة ممثلين عن 33 مؤسسة خيرية دولية.

ووافق المجلس بالإجماع على تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية المهندس جمال النوري نائبا لرئيس المجلس في خطوة تعكس الثقة بالكفاءات الكويتية ودورها الريادي في العمل الخيري والإنساني على المستويين الإقليمي والدولي.