“السكنية” توقيع عقدين بقيمة 36.5 مليون دينار لتمديد الكابلات في مدينة جنوب صباح الأحمد

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية توقيع عقدين جديدين لتوريد وتمديد وصيانة الكابلات الأرضية جهد (400 ك.ف) لتغذية أربع محطات تحويل رئيسية بمدينة جنوب صباح الأحمد السكنية بقيمة إجمالية بلغت 5ر36 مليون دينار كويتي (نحو 4ر 120 مليون دولار امريكي).

وقال مدير عام المؤسسة بالتكليف راشد العنزي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن هذين العقدين يأتيان في إطار خطة الدولة لتأمين البنية التحتية الكهربائية للمدن الجديدة وضمان استدامة الخدمات الحيوية في المدينة.

وأضاف العنزي أن العقد الأول يشمل توريد وتمديد وصيانة الكابلات الأرضية جهد (400 ك.ف) لتغذية محطتي التحويل الرئيسيتين جهد (400/132/11 ك.ف) رقمي (1Z و4Z) بقيمة 8ر17 مليون دينار كويتي (نحو 7ر 58 مليون دولار) على أن يتم إنجازه خلال 26 شهرا.

وأوضح أن العقد الثاني يشمل توريد وتمديد وصيانة الكابلات الأرضية جهد (400 ك.ف) لتغذية محطتي التحويل الرئيسيتين جهد (400/132/11 ك.ف) رقمي (2Z و3Z) بقيمة 69ر18 مليون دينار كويتي (نحو 6ر61 مليون دولار) على أن يتم إنجازه خلال 26 شهرا.

وأشار إلى أنه يجري العمل حاليا على إنشاء أربع محطات تحويل رئيسية جهد (400/132/11 ك.ف) بالإضافة إلى إنشاء 40 محطة تحويل رئيسية أخرى بجهد (132/11 ك.ف) لتوفير القدرة الكهربائية الكاملة للمدينة الجديدة ومن المتوقع الانتهاء من إنجاز الحزمة الأولى من محطات التحويل الرئيسية في يوليو 2026.

وأفاد العنزي أن مشاريع البنية التحتية في المدينة تحقق نسب إنجاز متقدمة إذ بلغت نسبة الإنجاز الفعلية لمشروع الطرق الرئيسية في ديسمبر الماضي نحو 79ر75 في المئة فيما تحقق عقود مشاريع البنية التحتية الثلاثة الخاصة بالقسائم السكنية معدلات إنجاز متميزة بعضها يسبق الجدول الزمني المحدد وهو ما يعكس التزام المؤسسة بتنفيذ الأعمال وفق الخطة الزمنية المعتمدة وبما يضمن جاهزية المدينة لاستقبال السكان وتوفير الخدمات الأساسية بشكل متكامل.

وأكد أن هذه العقود والمشاريع تشكل مرحلة تأسيسية محورية ضمن خطة الدولة لتأمين البنية التحتية الكهربائية للمدن الجديدة بما يضمن توفير شبكة كهرباء آمنة ومستدامة إلى جانب طرق وخدمات رئيسية متكاملة ضمن رؤية الدولة لبناء مدن حديثة قادرة على تلبية احتياجات سكانها ودعم مسيرة التنمية العمرانية والاقتصادية لمستقبل أفضل.