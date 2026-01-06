×
رئيس الطيران المدني يبحث مع مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان سبل تعزيز التعاون

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني خلال استقباله في مكتبه اليوم مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان
بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الصباح اليوم الثلاثاء مع مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح سبل تعزيز التعاون المشترك.

وقالت (الطيران المدني) في بيان صحفي إن الشيخة جواهر الصباح أطلعت خلال زيارتها للهيئة على الخدمات والمبادرات المقدمة لفئة ذوي الإعاقة في مطار الكويت الدولي.

وأشادت الشيخة جواهر الصباح وفق البيان بالتسهيلات المتوفرة لخدمة فئة ذوي الإعاقة والجهود المبذولة لتعزيزالشمولية وتحقيق معايير حقوق الإنسان في مرافق مطار الكويت الدولي.

