وزير الديوان الأميري ورئيس ديوان سمو ولي العهد يستقبلان سفير المملكة المتحدة

وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح و رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح يستقبلان سفير المملكة المتحدة لدى البلاد

استقبل معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح بقصر بيان صباح اليوم سعادة سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديقة لدى دولة الكويت قدسي رشيد.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وما تشهده من تطور مستمر على مختلف الأصعدة والتأكيد على عمق الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها وتوسيع آفاقها في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة كما تم بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.