فريق بنك الخليج يتأهل إلى نهائي بطولة اتحاد المصارف لكرة القدم

صورة جماعية لفريق كرة القدم في بنك الخليج

في إنجاز رياضي جديد، تأهل فريق بنك الخليج لكرة القدم إلى نهائي بطولة اتحاد مصارف الكويت السنوية، حيث يلتقي فريق بنك بوبيان في المباراة النهائية التي تُقام يوم السبت المقبل، على استاد عبدالله الخليفة الصباح – نادي اليرموك الرياضي.

وجاء تأهل فريق بنك الخليج إلى المباراة النهائية عقب فوزه في الدور نصف النهائي على فريق بنك وربة بنتيجة 3-2، في مباراة حماسية قوية شهدت تنافساً كبيراً بين الفريقين، قبل أن يحسمها فريق بنك الخليج لصالحه في الدقائق الأخيرة، ليحجز مقعده عن جدارة في النهائي المرتقب.

ويولي بنك الخليج اهتماماً كبيراً بدعم الرياضة وتعزيز ثقافة النشاط البدني، إيمانًا منه بأهمية الرياضة في تحسين جودة الحياة وترسيخ نمط حياة صحي داخل المجتمع. ويحرص البنك على تشجيع موظفيه وأفراد المجتمع على ممارسة الرياضة من خلال دعم البطولات والفعاليات الرياضية المختلفة.

وفي هذا الإطار، ينظم بنك الخليج سنويًا ماراثون بنك الخليج الذي يُعد من أبرز الفعاليات الرياضية المجتمعية في دولة الكويت، حيث يستقطب آلاف المشاركين من مختلف الفئات العمرية، ويهدف إلى نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة يومي، وذلك انطلاقاً من استراتيجية البنك الرامية إلى ترسيخ معايير الاستدامة الاجتماعية، التي تركز على دعم المبادرات الصحية والرياضية وتعزيز التفاعل الإيجابي مع المجتمع.

يقدم فريق كرة القدم في بنك الخليج نموذجاً مميزاً لروح الفريق والتعاون بين الموظفين، حيث يضم مجموعة من الكفاءات الشابة التي تجمع بين الالتزام المهني والتميز الرياضي. ويحرص الفريق على المشاركة الفاعلة في بطولة اتحاد المصارف سنوياً، مقدماً مستويات فنية مميزة تعكس روح المنافسة والانضباط. كما يسهم الفريق في تعزيز العلاقات بين الموظفين وترسيخ قيم العمل الجماعي والانتماء، بما ينسجم مع رؤية بنك الخليج في دعم الأنشطة الرياضية وبناء بيئة عمل صحية ومحفزة.