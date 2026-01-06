هيئة نزاهة: إحالة 1035 شخصا إلى النيابة العامة خلال العام 2025

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) اليوم الثلاثاء أنها قامت خلال العام 2025 بإحالة 1035 شخصا إلى النيابة العامة وذلك ضمن الجهود المستمرة للهيئة في تعزيز قيم النزاهة والشفافية وحماية المال العام.

وقالت (نزاهة) في بيان صحفي إن ذلك جاء في إطار قيامها باختصاصاتها القانونية المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2025.

وأوضحت الهيئة أن تلك الإحالات تشمل المشتبه في ارتكابهم إحدى جرائم الفساد أو جريمة الكسب غير المشروع أو جريمة تقديم إقرار ذمة مالية غير صحيح وجريمة التأخر في تقديم الإقرار في المواعيد المحددة قانونا.

وأكدت (نزاهة) أن هذه الإحالات تأتي تجسيدا لنهجها الثابت في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وحماية المال العام وتعزيز سيادة القانون بما يسهم في دعم الثقة المجتمعية بمؤسسات الدولة.