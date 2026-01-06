زلزال قوي يضرب اليابان دون تسجيل أضرار كبيرة

قياس قوة أحد الزلازل

ضرب زلزال بقوة 6,2 درجات غرب اليابان الثلاثاء، وفق ما أفادت وكالة الأرصاد الجوية، دون التسبب بصدور أي تحذير من موجات مدّ بحريّ (تسونامي) أو تسجيل أي أضرار كبيرة.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال سُجل عند الساعة 10,18 صباحا (01,18 بتوقيت غرينتش) في محافظة شيماني.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن شدته بلغت 5,8 درجات قبل أن تخفض تقديرها لاحقا إلى 5,7 درجات.

ولفتت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى أن المنطقة نفسها تعرضت بعد ذلك بوقت قصير لهزات أرضية أضعف بلغت قوتها 4,5 و5,1 و3,8 و5,4 درجات.

ولم يُرصد أي وضع غير طبيعي في محطة شيماني النووية، بحسب ما ذكرت شبكة البث “إن إتش كيه” نقلا عن شركة الخدمات “شوكوغو إلكتريك”.

لكن عُلّق عمل أجزاء من شبكة قطارات “شينكانسن” فائقة السرعة بسبب انقطاع التيار، بحسب ما أفادت الشركة المشغلة “جاي آر ويست”. إلا أنه لم يتضح إن كان الأمر مرتبطا بالزلازل.

وأعلن الجيش بأنه يجري تقييما من الجو للأضرار وأقام مركز تنسيق للاستجابة للطوارئ.

وقالت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إن “الحكومة تجمع معلومات بشأن الأضرار” داعية سكان المناطق التي شهدت هزّات قوية إلى توخي الحذر من إمكانية وقوع “زلازل بذات الشدة”.

ولا تزال ماثلة في أذهان اليابانيين ذكرى الزلزال الهائل بقوة 9 درجات الذي وقع تحت سطح البحر عام 2011 وتسبب بحدوث تسونامي خلّف حوالى 18500 قتيل أو مفقود.

وتقع اليابان على أربع صفائح تكتونية رئيسية على طول الطرف الغربي لـ”حزام النار” وهي من بين بلدان العالم ذات النشاط الزلزالي الأعلى.

ويشهد الأرخبيل الذي يعد حوالى 125 مليون نسمة نحو 1500 هزّة سنويا. وبينما يعد الجزء الأكبر منها خفيفا، فإن الأضرار الناجمة عنها تتباين بحسب مواقعها وعمقها.