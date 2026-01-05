مبتكرون كويتيون يشاركون في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية العالمي “سي إي اس” بأمريكا

مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع

أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع اليوم الاثنين اختيار نخبة من المبتكرين الكويتيين ومشاريعهم الريادية للمشاركة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية العالمي (CES 2026) في مدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية من 6 الى 9 يناير الجاري.

وقال المركز في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن المشاركة تتيح الفرصة للمبتكرين الكويتيين للاطلاع المباشر على أحدث الاتجاهات التقنية العالمية وبناء علاقات استراتيجية مع خبراء ومستثمرين من أكثر من 150 دولة وتعزيز جاهزيتهم للتوسع في الأسواق الدولية.

وأضاف أن هذه المشاركة تعد تجربة استراتيجية متكاملة للتعلم والتواصل والانفتاح على منظومات الابتكار العالمية بما يسهم في تحقيق أثر مستدام على منظومة الابتكار الوطني في دولة الكويت مؤكدا إلتزام المركز بتمكين الابتكار الكويتي وتعزيز حضوره على الساحة العالمية.

وذكر أن المشاركين في معرض الالكترونيات الاستهلاكية هم حسين الصفار عن مشروع منصة إبداعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي موجهة للمبدعين والشركات الناطقة بالعربية إذ توفر المنصة مساحة عمل موحدة تضم أدوات متقدمة لتوليد وتحرير وتحسين الصور والفيديوهات بسهولة دون تعقيد تقني.

وأوضح أن المبتكر أحمد الحميد يشارك بمنصة تعليمية ذكية من الجيل الجديد تمزج بين المحتوى التفاعلي وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة تعلم مخصصة تشمل دروسا تفاعلية فيديوهات تعليمية واختبارات ذكية تتكيف مع احتياجات كل طالب. وأشار إلى أن المشارك حمد الشخص سيقدم مشروعا لمنصة رقمية متخصصة في قطاع السيارات وقطع الغيار تربط بين أصحاب السيارات وورش الصيانة وموردي قطع الغيار عبر سوق رقمي ذكي متعدد البائعين فيما يشارك سعد المطيري بمشروع عن نظام ذكي للدفع والتحقق من الهوية باستخدام بصمة أوردة راحة اليد يوفر مستوى عاليا من الأمان وسرعة في الاستخدام من خلال تقنية غير تلامسية. وأفاد أن المبتكر عبدالله سليم سيشارك بمشروع حول منصة متكاملة لبيع وشراء المشاريع في الوطن العربي تشمل سوقا للمشاريع وأكاديمية تعليمية ومجتمع رواد أعمال إلى جانب شبكة مستثمرين تدعم نمو الأعمال والخروج الاستثماري في حين تشارك ريم الفرحان بمشروع متخصص في تشغيل منصة إلكترونية ذكية تجمع وتعرض العطاءات والفرص التجارية والاستثمارية في القطاعين الحكومي والخاص بهدف تعزيز الشفافية وتمكين رواد الأعمال والموردين من الوصول إلى بيانات دقيقة ومحدثة.

وبين أن المبتكرة نور الفضلي تشارك بمنصة رقمية لدعم العلاج الطبيعي عن بعد تمكن المختصين من متابعة المرضى وتوجيههم في تمارين التأهيل باستخدام برامج بسيطة وتقنيات الواقع الافتراضي فيما تشارك رشا الأصفر باستوديو إبداعي ذكي لإنتاج المحتوى البصري يجمع بين التوجيه الإبداعي البشري والأدوات التقنية الحديثة.

وقال المركز إن اختيار المشاريع المشاركة جاء بعد عملية تقييم دقيقة شملت جاهزية المنتجات والأثر المتوقع وقابلية التوسع عالميا إذ تم اختيار مشاريع تمثل مجالات حيوية تشمل الذكاء الاصطناعي والتعليم والتكنولوجيا المالية والصحة الرقمية وقطاع السيارات بما يعكس تنوع وقوة منظومة الابتكار الكويتية.

يذكر ان معرض (CES) هو أكبر وأهم منصة عالمية للتكنولوجيا والابتكار وتنظمه سنويا جمعية تكنولوجيا المستهلك (CTA) ويستقطب سنويا أكثر من 142 ألف زائر ويجمع رواد الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين ووسائل الإعلام إلى جانب كبرى الشركات العالمية ليكون نقطة الانطلاق لأحدث التقنيات والحلول المستقبلية في مختلف القطاعات.