“لجنة تنظيم الفعاليات الرياضية” تؤكد استعداداتها لاستضافة كأس السوبر الفرنسي الخميس المقبل

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب يترأس اجتماع اللجنة العليا الخاصة بتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية التي تستضيفها الكويت

أكدت اللجنة العليا الخاصة بتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية التي تستضيفها دولة الكويت استعداداتها التامة لاستضافة بطولة السوبر الفرنسي التي ستقام الخميس المقبل على (استاد جابر الدولي) وتجمع بطل الدوري والكأس في فرنسا نادي باريس سان جيرمان مع وصيف الدوري نادي مرسيليا.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الهيئة العامة للرياضة اليوم الاثنين عقب الاجتماع الدوري للجنة برئاسة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري والذي خصص معظمه لاستعراض آخر الترتيبات لاقامة هذا الحدث الرياضي الكبير. وأضافت الهيئة أن الوزير المطيري شدد بالاجتماع على أهمية تعاون كافة جهات الدولة لانجاح هذا الكرنفال الرياضي العالمي الكبير واعتماد أعلى المعايير التنظيمية لاظهاره بأبهى صورة تعبر عن الوجه الحضاري المشرق للكويت.

وأشاد الوزير المطيري بالجهود المبذولة من أعضاء اللجنة وجميع العاملين في كافة جهات الدولة المشاركة بتنظيم هذا الحدث الرياضي لاخراج البطولة بأفضل صورة ما يعمل على مواصلة تنظيم البلاد للمزيد من الأحداث الرياضية الكبرى في البلاد.

وذكرت الهيئة في بيانها أن الاجتماع استمع لخطة الاتحاد الكويتي لكرة القدم وتجهيزاتهم لاستقبال الجماهير الغفيرة التي ستحضر اللقاء إذ ستفتح البوابات للاستاد بدءا من الساعة الخامسة مساء كما تم اصدار الهويات للاعلاميين من داخل وخارج الكويت لتغطية المباراة واتمام كافة الامور التنظيمية مع الجانب الفرنسي.

وأفادت بأن الاجتماع استعرض ايضا التجهيزات الاعلامية لهذا الحدث الرياضي المميز اذ ستقيم وزارة الإعلام (فيزت كويت) حفلا غنائيا قبل انطلاق المباراة بساعة واحدة يقدمه الفنانان الشاب خالد وبدر الشعيبي اضافة الى تقديم عرض ليزر مبهر مرتبط بالموروث الكويتي الاصيل.

وأوضحت أنه تم تقديم شرح للتجهيزات الصحية المقدمة من وزارة الصحة والتي تتضمن توفير عيادات للاعبين وأخرى مخصصة للجماهير كما سيتم توفير سيارات إسعاف للتعامل مع الحالات الطارئة الذي قد تحدث قبل وأثناء وبعد المباراة.

وأشارت الهيئة الى أنه تم كذلك استعراض الخطة الأمنية لتأمين المباراة وتدريبات الفريقين فضلا عن الخطة المرورية لتسهيل وصول ومغادرة الجماهير إضافة لاستعدادات وزارة الأشغال لتوفير مواقف كافية للجماهير في ظل توقعات بحضور كبير للجماهير من داخل وخارج البلاد إضافة لاعتماد خطة انتشار الفرق التطوعية الشبابية في الاستاد لمساعدة الجماهير الرياضية وخطة الإدارة العامة للاطفاء.

ولفتت إلى أنه تم أيضا الاستماع لجهود الإدارة العامة للطيران المدني لتسهيل وصول ومغادرة اعضاء الفريقين ومسؤولي الرابطة الفرنسية وجماهير الناديين للبلاد بما يضمن راحة ضيوف الكويت.

وذكرت أنه تم كذلك عرض لآخر استعدادات اللجنة لاستضافة بطولة كأس آسيا لكرة اليد التي ستنطلق بالكويت من 15 إلى 29 يناير الجاري في مجمع (سعد العبدالله) الرياضي للوقوف على كافة الجوانب الخاصة باستضافة هذا المحفل القاري الكبير.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة نائب رئيس اللجنة المدير العام للهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبدالله ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح وأعضاء اللجنة من ممثلي جهات الدولة ذات العلاقة بتنظيم الاحداث الرياضية.