وزير شؤون الديوان الأميري ورئيس ديوان سمو ولي العهد يستقبلان سفيري السنغال وجيبوتي

وزير شؤون الديوان الأميري ورئيس ديوان سمو ولي العهد يستقبلان سفير جمهورية السنغال لدى البلاد

استقبل معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح بقصر بيان صباح اليوم سعادة سفير جمهورية السنغال الصديقة لدى دولة الكويت حسن سوغو.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل الارتقاء بها في مختلف المجالات والتأكيد على الرغبة المشتركة في توسيع آفاق التعاون وتعزيز أسس الصداقة المتينة بينهما كما جرى التطرق إلى الزيارة الرسمية المرتقبة لفخامة الرئيس باسيرو ديوماي فاي رئيس جمهورية السنغال الصديقة إلى دولة الكويت خلال الشهر الجاري.

وزير شؤون الديوان الأميري ورئيس ديوان سمو ولي العهد يستقبلان جمهورية جيبوتي لدى البلاد

كما استقبل معاليهما سعادة سفير جمهورية جيبوتي الشقيقة لدى دولة الكويت عيسى خيري روبله.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وبحث السبل الكفيلة بتعزيز أطر التعاون القائم وتطويره في مختلف الميادين وتوسيع نطاق الشراكة الثنائية بما يخدم المنفعة المتبادلة ويعكس متانة الروابط بينهما كما تم مناقشة آخر التطورات في الساحتين الإقليمية والدولية وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.