سفارة اليابان: منحة للمعلمين الكويتيين في الجامعات اليابانية ضمن “برنامج تدريب 2026”

صورة تعبيرية

أعلنت السفارة اليابانية لدى الكويت اليوم الاثنين تقديم حكومة اليابان منحة (برنامج تدريب المعلمين 2026) للمعلمين الكويتيين الراغبين في إجراء أبحاث حول التعليم المدرسي في الجامعات اليابانية.

وقالت السفارة في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المنحة متاحة للكويتيين الذين تتوافر لديهم عدة شروط وهي أن يكونوا من مواليد 2 أبريل 1991 أو ما بعد هذا التاريخ ومن خريجي جامعات أو معاهد لتدريب المعلمين وسبق لهم التدريس في المراحل الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية أو في معاهد لتدريب المعلمين لمدة خمس سنوات على الأقل حتى تاريخ 1 أكتوبر 2026.

وأضافت أن المنحة غير متاحة لأعضاء هيئة التدريس العاملين في مؤسسات التعليم العالي موضحة أن المنحة تشترط أن يتمتع المتقدمون بلياقة بدنية تمكنهم من المشاركة في البرنامج ولديهم اهتمام ورغبة في تعميق فهمهم عن اليابان.

وذكرت أنه يتعين على المتقدمين العودة إلى الكويت بحلول نهاية الشهر الأخير من فترة المنحة الدراسية واستئناف عملهم في مؤسساتهم التعليمية مبينة أن جميع المعلومات ومستندات التقديم متوافرة في الرابط التالي: (https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-teacher.html) على أن يتم حجز موعد مسبق لتسليم الطلب باليد إلى سفارة اليابان.

وأفادت بأنه عقب تقديم الطلبات ستقوم السفارة بفحص الأوراق وإجراء امتحان تحريري باللغتين الإنجليزية واليابانية ومقابلة شخصية لاختيار الفائز بالمنحة وقد حددت السفارة آخر موعد لتقديم الأوراق المطلوبة وهو الساعة 00ر03 بعد ظهر يوم الخامس من فبراير المقبل.

وقالت إنه يمكن للمتقدمين التواصل مع القسم الثقافي في السفارة اليابانية على الرقم التالي: 9458 – 25309426 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: (culturalsection@kw.mofa.go.jp).

يذكر أن برنامج المنح الدراسية المقدم من الحكومة اليابانية أسس عام 1954 بهدف زيادة التفاهم المتبادل بين الشعوب في اليابان والبلدان الأخرى إضافة إلى تقديم مساهمة دولية في الميدان الفكري.