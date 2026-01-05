الجيش الكويتي يشارك في تمرين درع الخليج 2026 لتعزيز الجاهزية المشتركة

انطلقت فعاليات تمرين درع الخليج 2026 في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمشاركة الجيش الكويتي والقوات المسلحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

و يهدف التمرين إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية، وتعزيز العمل العسكري المشترك، وتحقيق التكامل في بيئة العمليات المشتركة، وفق أفضل الممارسات بما يسهم في توحيد المفاهيم العملياتية و رفع كفاءة التنسيق بين القوات المشاركة ، كما يشتمل تمرين درع الخليج 2026 على حزمة متكاملة من الإجراءات والاختبارات والفرضيات العملياتيه المصممة لقياس الجاهزية القتالية وفاعلية الاستجابة لمختلف التهديدات، بما يحقق التكامل في منظومة الردع المرن.