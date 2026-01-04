أمم إفريقيا: دياس يقود المغرب لمواصلة حلمه وبلوغ ربع النهائي

لاعبو المغرب يحتفلون بتسجيل هدف

قاد مهاجم ريال مدريد الاسباني ابراهيم عبد القادر دياس منتخب بلاده المغرب الى مواصلة حلمه في التتويج باللقب للمرة الاولى منذ 50 عاما والثانية في تاريخه عندما سجل هدف الفوز على تنزانيا 1-0، مانحا اياه التأهل إلى ربع نهائي كاس الأمم الإفريقية لكرة القدم الاحد على ملعب الامير مولاي عبدالله في الرباط وامام 63894 متفرجا.

وسجل دياس الهدف في الدقيقة 64، هو الرابع له في البطولة، فانفرد بصدارة لائحة الهدافين أمام مواطنه ايوب الكعبي ومهاجم الجارة الجزائر رياض محرز والمالي لاسين سينايوكو.

ويلتقي المغرب في الدور المقبل يوم الجمعة المقبل على الملعب ذاته مع جنوب إفريقيا أو الكاميرون اللتين تلتقيان لاحقا على ملعب المدينة في العاصمة.

لحق المغرب بالسنغال، بطلة نسخة 2022، ومالي اللتين ضربتا موعدا في ثمن النهائي يوم الجمعة ايضا في طنجة بعد تغلبهما على السودان 3-1 وتونس 3-2 بركلات الترجيح (الوقتان الاصلي والاضافي 1-1) السبت في افتتاح دور ثمن النهائي.

وهي المرة الخامسة التي يبلغ فيها المغرب ربع النهائي، بعد 1998 و2004 عندما وصل الى المباراة النهائية، و2017 و2022.

إنجاز غير مسبوق لدياس

وقال دياس الذي أصبح اول لاعب مغربي يهز الشباك في اربع مباريات متتالية في البطولة: “أنا أتدرب من أجل تسجيل الاهداف وأنا سعيد بهز الشباك من أجل منتخب بلدي وهذا فخر كبير لنا جميعا، قدمنا مباراة كبيرة واعتقد ان الجماهير مسرورة بما قدمناه. نستحق الفوز”.

وبخصوص ربع النهائي، قال افضل لاعب في المباراة “علينا ان نركز على أنفسنا مهما كان الخصم، بالتأكيد يجب أن نتحسن ونتطور ومع الجماهير علينا ان نمضي قدما ونحقق الانتصارات”.

وعن احتفاله برفع قميص زميله لاعب الوسط عز الدين أوناحي، قال “نحن عائلة وانا مستاء لكون أوناحي تعرض لإصابة ستبعده عن صفوفنا، كان يلعب بمستوى ممتاز انا احبه كأخ، واردت أن اهديه الهدف الذي سجلته. أتمنى أن يتعافى قريبا ويعود للعب معنا في البطولة”.

وتعرض أوناحي الى إصابة في كاحله الأيسر في التدريبات عشية المباراة ووصل الى الملعب مستعينا بعكازين وواضعا دعامة في قدمه.

ودفع مدربه وليد الركراكي ببلال الخنوس مكانه أساسيا في أحد تغييرين على تشكيلته التي تغلبت على زامبيا في الجولة الثالثة، بدفعه بالقائد أشرف حكيمي اساسيا للمرة الاولى أيضا بعد تعافيه من إصابة في الكاحل الايسر ابعدته عن المباراتين الاوليين.

وقال الركراكي “لم نلعب بمستوانا ولم ندخل جيدا في المباراة وكان هناك الكثير من الاخطاء الفنية التي لم نعتاد عليها، اضافة الى إصابة أوناحي الذي كان حريصا على اللعب”.

واضاف “حاولنا التسجيل وحصل أيوب الكعبي على فرص لذلك في الشوط الاول، وفي الثاني سيطرنا على المجريات ونجحنا في التسجيل ويجب ان نعمل على المباراة المقبلة وأي منافس سنتعامل معه كما يجب”.

“قدمنا عرضا رائعا”

ووضع بطل 1976 حدا لمغامرة تنزانيا التي بلغت ثمن النهائي للمرة الاولى في تاريخها وبنقطتين فقط (أحد أفضل اربعة ثوالث في دور المجموعات)، علما انها لا تزال تلهث وراء انتصارها الاول في العرس القاري.

أما المدرب الارجنتيني لتنزانيا أنخل ميغل غاموندي “أنا سعيد باداء اللاعبين واعتقد اننا قدمنا عرضا رائعا امام منتخب هو الاقوى في القارة وامام نحو 70 الف من مشجعيه واقفلنا المنافذ، والدليل انهم قاموا بـ4 تسديدات ونحن خلقنا فرصتين خطيرتين، لكنني لست سعيدا بقرارات الحكم لكن هذا جزء من اللعبة”.

وكادت تنزانيا تفاجئ المغرب في بداية المباراة من هجمة مرتدة توغل على اثرها المهاجم عبدالله سليماني ومرر كرة عرضية الى المهاجم السابق للدفاع الحسني الجديدي والوداد البيضاوي المغربيين سايمون مسوفا غير المراقب فتابعها برأسه خارج المرمى (3).

ووجد المغرب صعوبة في فك التكتل الدفاعي للتنزانيين ولو أنه نجح في افتتاح التسجيل عبر اسماعيل الصيباري برأسية من مسافة قريبة لكن الهدف ألغي بداعي التسلل بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد “في أيه آر” (15).

وأهدر دياس فرصة ذهبية لهز الشباك عندما هيأ له أيوب الكعبي كرة داخل المنطقة فسددها قوية فوق العارضة (37).

وكاد الكعبي يفعلها بارتماءة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة لعبد الصمد الزلزولي مرت بجوار القائم الايسر (38).

وواصل المغرب بحثه عن التسجيل في الشوط الثاني وسدد الصيباري كرة قوية زاحفة من خارج المنطقة بين يدي الحارس حسين ماسالانغا (47)، ورأسية قوية للزلزولي من مسافة قريبة ابعدها الحارس الى ركنية (50)، وتسديدة للخنوس فوق العارضة (52).

وأهدر الكعبي فرصة سهلة عندما تلقى كرة عرضية من حكيمي فتابعها برأسه بجوار القائم الايمن (55).

وحذا حذوه فيصل سلوم عندما تهيأت له كرة أمام مرمى الحارس ياسين بونو فسددها فوق العارضة (56).

وحرمت العارضة حكيمي من افتتاح التسجيل بردها كرته القوية من ركلة حرة مباشرة (60).

وأثمر الضغط المغربي هدفا عندما مرر حكيمي كرة الى دياس داخل المنطقة فتلاعب بالمدافع ابراهيم حماد وسددها قوية بيسراه من زاوية صعبة خادعا الحارس (64).