وزيرة الشؤون: المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز

وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة أمثال الحويلة خلال جولتها التفقدية

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأحد أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز بما يواكب تطلعات القيادة السياسية ويخدم الصالح العام.

وقالت الوزيرة الحويلة في تصريح صحفي عقب جولة تفقدية قامت بها على عدد من إدارات وقطاعات الوزارة تزامنا مع بداية العام الجديد إن هذه الجولة تأتي ترسيخا لنهج المتابعة الميدانية المباشرة بهدف الوقوف على جاهزية الإدارات والاطلاع على خططها التشغيلية.

وأضافت أن الجولة استهدفت أيضا الاستماع إلى ملاحظات الموظفين ومقترحاتهم بشكل مباشر بما يسهم في تذليل العقبات وتطوير الخدمات المقدمة للمراجعين وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

وشددت الحويلة على أهمية الانضباط الوظيفي والعمل بروح الفريق الواحد لرفع كفاءة الأداء المؤسسي مشيرة إلى أن سياسة التواجد الميداني والتقييم المستمر ستكون نهجا ثابتا لضمان جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمستفيدين.