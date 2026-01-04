وزارة الشؤون تنفي سحب صلاحيات الحويلة وتؤكد مباشرة الإجراءات القانونية بحق مروجي الإشاعات

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

نفت وزارة الشؤون الاجتماعية ما يتم تداوله في بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن سحب صلاحيات وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة مؤكدة أن هذه الادعاءات غير صحيحة ولا تستند إلى أي واقع قانوني أو إداري.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الوزيرة تمارس المهام والصلاحيات كاملة وفق الأطر الدستورية والقانونية المعمول بها داعية إلى تحري الدقة في تداول المعلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة.

وأوضحت أن ما أثير بشأن (اتحاد المزارعين) يقع خارج نطاق اختصاصات وزارة الشؤون إذ أنه يتبع للهيئة العامة للقوى العاملة بينما تخضع الرقابة على الأسعار لاختصاصات وزارة التجارة والصناعة في حين تعد أعمال الإزالة من اختصاصات بلدية الكويت.

وأكدت الوزارة أنها باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من قام بنشر تلك المعلومات بما في ذلك التقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام مشددة على أهمية الالتزام بالمسؤولية المهنية والوطنية في تداول الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات.