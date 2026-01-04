الأرصاد الجوية: موجة هوائية باردة تسود البلاد اليوم حتى الأربعاء مع فرص لتشكل الصقيع

البلاد تتأثر بموجة هوائية باردة وجافة

توقع مدير إدارة الأرصاد الجوية بالندب ضرار العلي أن تتأثر البلاد اليوم الأحد بموجة هوائية باردة وجافة مع فرص لانخفاض الحرارة ليلا وتشكل الصقيع في بعض المناطق الصحراوية والزراعية حتى يوم الاربعاء المقبل.

وأوضح العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي مصحوبا بكتلة هوائية باردة وجافة ورياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة خاصة على المناطق الساحلية خلال نهار اليوم.

وأضاف أن سرعة الرياح ستتراجع تدريجيا خلال ساعات الليل والأيام المقبلة لتكون خفيفة الى معتدلة السرعة مع انخفاض في درجات الحرارة الى ما دون 3 درجات خاصة على المناطق البرية.

وذكر أن درجات الحرارة العظمى خلال هذه الفترة تكون ما بين 14 و17 درجة مئوية أما درجات الحرارة الصغرى ما بين 1 و5 درجات مئوية.

وأفاد أن الطقس بصفة عامة هذه الايام يكون مائلا للبرودة الى بارد نهارا وبارد الى شديد البرودة ليلا على أن تعاود درجات الحرارة الارتفاع التدريجي الطفيف بدءا من الخميس المقبل.