بريطانيا: نفذنا مع فرنسا هجوما على منشأة لداعش في سوريا

مقاتلة من طراز تايفون تابعة للقوات الجوية البريطانية تستعد للإقلاع لتشارك في غارات ضد تنظيم "داعش" في سوريا

أعلنت وزارة ‍الدفاع البريطانية أن القوات الجوية البريطانية والفرنسية نفذت ⁠عملية مشتركة في وقت متأخر من السبت، لقصف مستودع أسلحة يشتبه في أن تنظيم داعش الإرهابي في سوريا كان ‍يستخدمه.

قنابل ‍موجهة

وأضافت الوزارة ‍في ⁠بيان، أن الطائرات استخدمت ⁠قنابل ‍موجهة من طراز بيفواي 4 ⁠لاستهداف العديد من الأنفاق المؤدية ‌إلى المنشأة.

كما تابعت أنه يجري الآن تقييم مفصل للعملية، موضحة أن المؤشرات الأولية تشير إلى أنه تم الاشتباك مع الهدف بنجاح.

وكانت دمشق انضمت رسمياً إلى التحالف الدولي ضد داعش خلال زيارة الرئيس السوري، أحمد الشرع، إلى واشنطن أواخر العام الماضي.

في حين أشارت التقديرات الأميركية إلى وجود ما بين 2500 و7000 مقاتل نشط لداعش في سوريا والعراق حتى عام 2025.

بينما يحتجز آلاف آخرون في سجون ومخيمات شمال شرقي سوريا.

أبرز هجمات داعش

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، زاد عدد هجمات داعش في سوريا من 121 عام 2023 إلى نحو 294 هجومًا سنة 2024.

ويستخدم داعش تكتيكات متنوعة مثل الكمائن، والعبوات الناسفة، والاغتيالات، والتفجيرات الانتحارية.

أما أبرز الهجمات فكانت في يونيو 2025، حيث استهدف داعشي كنيسة أرثوذكسية في دمشق، في هجوم أودى بحياة 25 شخصًا وأصاب 63 آخرين.

كما شنّ التنظيم الإرهابي عشرات الهجمات على محاور عسكريّة وحكومية، خاصة في ريف حمص ودير الزور وحلب، وتدمر.

في المقابل، نفذ التحالف الدولي بقيادة أميركا منذ يوليو 2025، نحو 80 عملية ضد داعش، أسفرت عن مقتل 14 واعتقال 119 آخرين.