نزاهة: إحالة إشرافي وآخرين في “الأشغال” للنيابة لارتكابهم شبهات جرائم التزوير والاستيلاء على المال العام

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) إشرافيا وآخرين في وزارة الأشغال العامة إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهات جريمة التزوير وجريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وأكدت (نزاهة) في بيان صحفي اليوم الأحد عزمها على مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها بأي طريقة.

وثمنت دور المبلغين في ممارسة دورهم بمساعدة (نزاهة) في الوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد مشددة على التزامها بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم التي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.