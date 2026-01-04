33 ألف طالب وطالبة في الصف الثاني عشر يبدأون اليوم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 2025/ 2026

تسليم أوراق الاختبارات للطلبة

وسط أجواء من الانضباط والإجراءات التنظيمية الميسرة بدأ 476ر33 ألف طالب وطالبة في الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي صباح اليوم الأحد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2025-2026.

واستهل طلبة القسم العلمي اختباراتهم بمادة الرياضيات وطلبة القسم الأدبي بمادة اللغة الفرنسية في وقت شهدت لجان الاختبارات انتظاما ملحوظا في دخول الطلبة بموازاة جاهزية القاعات وكل المستلزمات التنظيمية بما يعكس الاستعداد المبكر للإدارات المدرسية لضمان سير الاختبارات بسلاسة ويسر.

اختبارات القسم العلمي تستمر حتى 14 يناير الجاري فيما تنتهي اختبارات الأدبي في الـ 15 من الشهر نفسه

وتستكمل اختبارات الصف الثاني عشر للقسم العلمي حتى 14 يناير الجاري فيما القسم الأدبي حتى 15 الشهر وفق الجدول الزمني المعتمد من وزارة التربية.