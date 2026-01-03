وكيل “الداخلية” يؤكد أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات بما يضمن سرعة الاستجابة للبلاغات

وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب خلال جولة تفقدية شملت عددا من إدارات وزارة الداخلية ذات الصلة بالعمل الميداني والعملياتي

أكد وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات بما يضمن سرعة الاستجابة للبلاغات وتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة بما يخدم أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.

جاء ذلك في تصريح للواء الوهيب نقله بيان صادر عن وزارة الداخلية عقب جولة تفقدية قام بها اليوم السبت شملت عددا من إدارات وزارة الداخلية ذات الصلة بالعمل الميداني والعملياتي وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وحرصا على تعزيز كفاءة الأداء والوقوف على جاهزية القطاعات الأمنية.

وأكد اللواء الوهيب أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد والارتقاء بمنظومة العمل الأمني والمروري مشيدا بالجهود المبذولة ومثمنا ما لمسه من مستوى عال من الجاهزية والانضباط في إدارة البلاغات والتعامل مع الحالات الطارئة مشددا على ضرورة الاستمرار في رفع كفاءة الأداء الميداني والعملياتي.

وأضاف البيان أن اللواء الوهيب استهل الجولة بزيارة إدارة عمليات المرور والتحكم حيث أطلع على أنظمة التحكم المروري وآلية إدارة الحركة المرورية والجهود المبذولة في متابعة الحالة المرورية على الطرق الرئيسية بما يسهم في تعزيز الانسيابية وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية.

كما شملت الجولة إدارة البلاغات التابعة للإدارة العامة المركزية للعمليات وغرفة عمليات الإدارة العامة لشرطة النجدة إضافة إلى الإدارة العامة المركزية للعمليات حيث أطلع على سير العمل وآليات تلقي البلاغات والتعامل معها ومستوى التنسيق بين الجهات المعنية وسرعة الاستجابة للحوادث والبلاغات الطارئة ومتابعة جاهزية الفرق الميدانية.

وكان في رفقة وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب خلال الجولة رئيس قطاع شؤون المرور والعمليات العميد عبدالله العتيقي.