مقتل أحد عناصر الحرس الثوري خلال تظاهرات في غرب إيران

من التظاهرات في إيران

قتل عنصر من الحرس الثوري في غرب إيران حيث اندلعت أعمال عنف محدودة النطاق، بحسب ما أفادت وكالة مهر، في اليوم السابع من حركة الاحتجاجات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية.

وأوردت الوكالة “استشهد لطيف كريمي” وهو ” أحد قدامى الأعضاء في الحرس الثوري” في “الاشتباكات التي وقعت بعد ظهر اليوم في ملكشاهي في إيلام، أثناء دفاعه عن أمن إيران”، وذلك بعد الاعلان عن مقتل عنصر أمن آخر “بالسلاح الأبيض والرصاص” في وقت سابق اليوم.

وتضمّ ملكشاهي حوالى 20 ألف نسمة بينهم عدد كبير من الأكراد. وأفادت وكالة فارس للأنباء بأن “مخرّبين حاولوا اقتحام مركز للشرطة” فيها.