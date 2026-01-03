وزارة الخارجية: دولة الكويت تتابع تطورات الأوضاع الأخيرة في اليمن

وزارة الخارجية

قالت وزارة الخارجية اليوم السبت إن دولة الكويت تتابع تطورات الأوضاع الأخيرة في اليمن الشقيق وما تشهده الساحة السياسية والعسكرية من مستجدات التي من شأنها تهديد وحدة الشعب اليمني وتقويض أمنه واستقراره.

وأضافت (الخارجية) في بيان لها أن دولة الكويت إذ تؤكد حرصها الكامل على استتباب الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق فإنها تدعو الأشقاء اليمنيين إلى التهدئة والحوار باعتبارهما السبيل الأمثل لوحدةالصف اليمني.

كما تشيد دولة الكويت بطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الدعوة إلى عقد مؤتمر شامل في مدينة الرياض بمشاركة مختلف المكونات الجنوبية بما يعكس الحرص على توحيد الصف وتعزيز الحوار البناء.

وتدعو دولة الكويت جميع الأطراف المعنية إلى المشاركة الإيجابية والفاعلة في هذا المؤتمر وتثمن استجابة المملكة العربية السعودية الشقيقة لاستضافة المؤتمر.