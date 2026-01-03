بيت التمويل الكويتي يحقق شهادة الريادة بتصميمات الطاقة والبيئة LEED

المدير التنفيذي للخدمات العامة فىي بيت التمويل الكويتي أيمن الطبطبائي

حصل بيت التمويل الكويتي عبر ادارة الخدمات العامة على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة من الفئة الذهبية “LEED” Energy and Environmental Design Leadership in، من مجلس المباني الخضراء الامريكي، بعد توافق عدة فروع لبيت التمويل الكويتي مع معايير وشروط المجلس الامريكي، للحصول على الشهادة العالمية المرموقة في مجال الالتزام بمواصفات الطاقة والبيئة، وفق الالتزامات المعتمدة دوليا .

وتعد شهادة LEED نظاماً عالمياً معتمداً لتقييم المباني وتصنيفها بناءً على مدى التزامها بمعايير الاستدامة وكفاءة استخدام الطاقة. وهي تقيس مدى جودة تصميم المبنى وتشغيله بطريقة صديقة للبيئة ، حيث تشمل معايير التقييم: كفاءة الطاقة – الكفاءة المائية – تقليل انبعاثات الكربون – جودة البيئة الداخلية – استخدام مواد بناء مستدامة .

وتتصف المباني الحاصلة على LEED: بالعديد من المواصفات الاساسية التي تمنحها ميزة وافضلية تضاف الي ضرورة كونها مبان جديدة ، من ابرزها : تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة- خفض تكاليف التشغيل – تحسين جودة البيئة الداخلية للمستخدمين ، ويتم منح الشهادة ذات الطابع الدولي من جهتين مرتبطتين ببعضهما: الأولى هي مجلس المباني الخضراء الأمريكي (USGBC) ، وهي الجهة التي طوّرت نظام LEED ومعاييره الأساسية ، والثانية هي مؤسسة اعتماد الأعمال الخضراء (GBCI) وهي الجهة التي تقوم فعليًا بمنح الشهادة وتقديم خدمات التحقق والتدقيق للمشاريع حول العالم.

وقال المدير التنفيذي للخدمات العامة، فىي بيت التمويل الكويتي ، أيمن الطبطبائي، إن الحصول على شهادة LEED في عدد من فروع البنك ، يعبر عن مجموعة كبيرة من الفوائد التشغيلية والمالية والبيئية، وقد أكدت المصادر أن المباني الحاصلة على LEED تحقق أداءً أفضل وتكلفة تشغيل أقل مقارنة بالمباني التقليدية، وتستهلك طاقة ومياه أقل ، ما يؤدي إلى تقليل المصاريف التشغيلية بشكل مستمر، بالاضافة إلى تحسين جودة البيئة الداخلية للفرع ، ما ينعكس على راحة الموظفين وتحسين تجربة العملاء داخل الفرع ، وتعزيزالسمعة المؤسسية والاستدامة .

وأضاف الطبطبائي بأنLEED يعتبر معياراً عالمياً ، والحصول عليه يضع البنك ضمن المؤسسات المتقدمة في الإستدامة ، خصوصاً مع توجهات البنوك المركزية نحو تقارير ESG ، مشدداً على ان الحصول على شهادة LEED في فروع البنك ليس مجرد إنجازاً بيئياً ، بل هو استثمار مالي وتشغيلي يعزز الكفاءة و السمعة ورضا العملاء والموظفين وقيمة الأصول والإمتثال لمعايير الاستدامة العالمية .

ويضع بيت التمويل الكويتي العميل دائماً في قلب عمليات التطوير والتحسين التي يقوم بها على مستوى الأنظمة والخدمات ، بما يضمن تعزيز مستوى الثقة، ويتيح تحقيق خططه بكفاءة أكبر تعزز من تنافسيته واستمرارية بيئة العمل الايجابية .