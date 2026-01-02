جولة تفقدية لرئيس الإدارة العامة للجمارك ونائبه في ادارة المطارات – مطار الكويت الدولي T1 و T5

من الجولة التفقدية

في إطار حرص الإدارة العامة للجمارك على المتابعة الميدانية لسير العمل والاطلاع على جاهزية المرافق الجمركية، قام رئيس الإدارة العامة للجمارك السيد يوسف خالد النويف ونائب الرئيس لشؤون البحث والتحري السيد صالح محمد العمر بجولة تفقدية شملت جمارك مطار الكويت الدولي T1 و T5.

وقد تضمنت الجولة زيارة لمراكز التفتيش والأقسام المختصة فيها ، حيث استمعا إلى شرح مفصل من المسؤولين حول آليات العمل والإجراءات المتبعة لضمان سرعة تفتيش المسافرين مع الالتزام بالضوابط الجمركية.

وأكد رئيس الجمارك خلال الجولة على أهمية تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الإدارات الجمركية بما يحقق الانسيابية في حركة تفتيش المسافرين وحماية البلاد من أي محاولات للتهريب. كما أشاد بجهود المفتشين الجمركيين ودورهم الحيوي في دعم المنظومة الأمنية والاقتصادية للدولة.

وشدد على استمرار عمليات المتابعة الميدانية لتعزيز الانضباط والجاهزية ورفع مستوى الأداء، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة للجمارك ماضية في خططها التطويرية بما يواكب التحديات والمتغيرات العالمية في مجال العمل الجمركي.