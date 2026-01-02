الداخلية: ضبط مستودع لتهريب المواد التموينية المدعومة خارج البلاد

المضبوطات

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الأمن الجنائي وإدارة مباحث المنافذ البرية اليوم الجمعة عن ضبط مستودع يستخدم في “تهريب المواد التموينية المدعومة خارج البلاد” وذلك في إطار الجهود الأمنية المستمرة لحماية المال العام ومنع استغلال الدعم الحكومي بطرق غير مشروعة.

وذكرت (الداخلية) في بيان صحفي أن “الواقعة جاءت عقب إحالة من جمارك منفذ السالمي حيث تم ضبط مركبة أثناء محاولتها مغادرة البلاد وبحوزتها كميات من المواد التموينية المدعومة مخبأة بداخلها”.

وأضاف البيان أنه وباستكمال الإجراءات الأمنية جرى تشكيل قوة مختصة أسفرت عن ضبط مستودع يدار من قبل عدد من الأشخاص من الجالية الأفريقية وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد التموينية “المعدة للتهريب والبيع خارج البلاد” مؤكدا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم وفقا للقانون.

وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف استغلال الدعم الحكومي مؤكدة استمرار حملاتها الأمنية والرقابية لضبط المخالفين والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة حفاظا على المال العام.