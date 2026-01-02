النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يقوم بجولة أمنية ميدانية في العبدلي

من الجولة

قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بجولة أمنية ميدانية في منطقة العبدلي وذلك في إطار حرصه على متابعة الأوضاع الأمنية والاطلاع على سير العمل في المواقع الحيوية ذات الصلة بالأمن الغذائي والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الجمعة إن الجولة شملت زيارة عدد من المزارع في منطقة العبدلي حيث اطلع الشيخ فهد اليوسف على الجهود المبذولة من قبل العاملين في هذا القطاع واستمع إلى شرح حول آلية العمل والتحديات التي تواجه المزارعين.

وأكد الشيخ فهد اليوسف دعم وزارة الداخلية لكل الجهود التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وخدمة الصالح العام.

كما زار الشيخ فهد اليوسف سوق المزارعين في العبدلي واطلع على تنظيم السوق وسير العمل فيه مشيدا بالدور الذي يؤديه في دعم المنتج المحلي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي مؤكدا أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات بما يضمن سلامة الجميع.

وذكر البيان أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية توجه إلى ديوانية اتحاد المزارعين حيث التقى عددا من المزارعين واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم.

وأكد أن وزارة الداخلية تولي اهتماما بالغا بالتواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع بما يعزز الشراكة والتعاون لخدمة الوطن.