المرور: إغلاق شارع الأردن بدايةً من شارع محمد بن القاسم بإتجاه طريق الغزالي

الطريق المغلق

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إغلاق شارع الأردن بدايةً من شارع محمد بن القاسم بإتجاه طريق الغزالي (60) اعتباراً من يوم السبت الموافق 2026/1/3 الساعة 2:00 صباحاً وحتى يوم الأثنين الموافق 2026/1/5 الساعة 3:00 صباحاً وذلك لإجراء الصيانة اللازمة للطريق.

الطريق المغلق

كما أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إغلاق كلي لطريق فهد المالك الصباح (مقابل أسواق القرين) بإتجاه طريق الملك فهد بن عبدالعزيز بدايةً من تقاطع إشارة طريق المقوع (المطار) حتى تقاطع إشارة مبنى البلدية اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2026/1/1 وحتى يوم السبت الموافق 2026/1/3 وذلك لإجراء الصيانة اللازمة للطريق.