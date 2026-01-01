وزير الإعلام يفتتح مشروع “جيوبارك الكويت” بهدف تعزيز السياحة الثقافية والتعليمية

وزير الإعلام والثقافة يفتتح مشروع "جيوبارك الكويت"

افتتح وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري اليوم الخميس مشروع (جيوبارك الكويت) في شمال جون الكويت في إطار دعم المشاريع الوطنية الهادفة إلى إبراز التراث الجيولوجي والتاريخي لدولة الكويت وتعزيز السياحة الثقافية والتعليمية.

وأكد الوزير المطيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) وتلفزيون دولة الكويت خلال الافتتاح أن هذا المشروع يترجم اهتمام القيادة السياسية حفظهم الله ورعاهم بالمشاريع الوطنية وكذلك استراتيجية وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في النهج التشاركي مع القطاع الحكومي والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

ولفت إلى أن المشروع يساهم في تقديم معلومات وافية عن الإنسان والأرض ويؤكد أن هذه الأرض ذات أهمية جيولوجية و”نحن لا نكتفي بالجانب التثقيفي بل نساهم بشكل كبير في تنشيط القطاع السياحي”.

وشدد على أهمية شراكة المؤسسات إذ “ساهمت شراكتنا مع شركة نفط الكويت في تنفيذ هذا المشروع خلال فترة قياسية واليوم نمنح الفرصة لجميع المؤسسات للمساهمة معنا في تطوير المشروع من مرحلة إلى أخرى”.

وقال إن هذا المشروع يقدم هوية الكويت ويبرز الجانب الحرفي ويقدم معلومات مهمة ويعزز الجانب السياحي مع توفر جميع الخدمات كما يقدم القطاع الخاص في المشروع الخدمات المطورة الداعمة لتنشيط الجانب السياحي.

وبين أن اليوم هو مرحلة تشغيل تجريبية تمهيدا لاستقبال للجمهور يوم الأربعاء القادم حيث سيكون بإمكان الزوار تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم التي تسهم دائما في تطوير مثل هذه المشاريع.

واضاف “نعمل على تعزيز توحيد الجهود وجميع الجهات الحكومية موجودة منها وزارة الداخلية وقوة الإطفاء ووزارة الصحة وبلدية الكويت كما قامت وزارة الأشغال بتنفيذ العديد من أعمال البنية التحتية لهذا المشروع الذي تحول من منطقة جيولوجية فقط إلى منطقة سياحية متكاملة”.

وأفاد أن دور وزارة الإعلام بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بشراكتهما في هذا المشروع تقديم كافة المعلومات والأنشطة التي “تعزز هويتنا وتراثنا إلى جانب مختلف الأنشطة الثقافية المهمة”.

وسيتاح الحجز لزيارة المشروع اعتبارا من 4 يناير الجاري عبر منصة (فيزت كويت) على أن يبدأ استقبال الزوار والدخول إلى الموقع في 7 يناير الجاري وفق آلية تنظيمية تضمن تقديم تجربة سياحية وتعليمية متكاملة.

ويعد المشروع مبادرة وطنية تشرف عليها وزارة الإعلام وتنفذها شركة نفط الكويت بالشراكة مع الجمعية الكويتية لعلوم الأرض والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ويهدف إلى ترسيخ مكانة الكويت كوجهة سياحية عالمية في مجالات الجيولوجيا والآثار والتراث الطبيعي والبيئي والإنساني باعتباره متحفا مفتوحا وذاكرة ناطقة تعكس العمق التاريخي والجيولوجي للبلاد.

ويقع المشروع في منطقة تتمتع بقيمة تاريخية وبيئية مميزة في شمال جون الكويت ويرتبط بمواقع أثرية تعود إلى فترات حضارية قديمة في منطقة الخليج العربي ما يمنحه بعدا تاريخيا وإنسانيا يعزز من قيمته الثقافية والسياحية.

ويهدف (جيوبارك الكويت) إلى تنمية السياحة البيئية والجيولوجية كقطاع اقتصادي واعد يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني إلى جانب حماية التراث الطبيعي والجيولوجي والمحافظة على التنوع البيئي والنظام الإيكولوجي ونشر الوعي المجتمعي بأهمية علوم الأرض والبيئة من خلال التعليم والتجارب التفاعلية وتحفيز البحث العلمي.

وتقع المرحلة الأولى من المشروع على مساحة تبلغ 20 كيلومترا مربعا فيما تمتد المرحلة الثانية على مساحة ألف كيلومتر مربع ويضم المشروع مرافق متعددة منها أنشطة جيولوجية وتراثية ومقاه ومطاعم ومحلات حرفية ومنصة لمشاهدة النجوم بما يجعله وجهة سياحية مختلفة بطابع صحراوي يميز دولة الكويت.