رئيس مجلس السيادة بالسودان: أبواب المصالحة الوطنية مازالت مشرعة

رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان

قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان اليوم الخميس ان “النصر قادم” على (قوات الدعم السريع) فيما خاطب القوى السياسية بأن “ابواب المصالحة الوطنية ما زالت مشرعة لتأسيس دولة المواطنة”.

وأكد البرهان خلال خطاب متلفز من امام القصر الجمهوري بالخرطوم بمناسبة الاحتفالات بالذكرى ال70 لاستقلال السودان أن المعركة مع قوات الدعم السريع “وحدت وجدان الشعب السوداني” مضيفا أن “النصر قادم”.

واضاف “التحية للقوى السياسية المؤمنة بقضية الوطن والتي ظلت تقف إلى جانب الشعب والقوات المسلحة ونقول لهم إن ابواب المصالحة الوطنية ما زالت مشرعة”.

وتابع “كل من يريد ان ينضم إلى الحق نرحب به ونقول له ان هذا الوطن يسع الجميع وسنعمل جاهدين على تأسيس دولة المواطنة”.