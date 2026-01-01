دولة الكويت تجدد دعمها الكامل لأمن الصومال واستقراره وسيادته

القنصل العام لدولة الكويت في جدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي يوسف التنيب خلال الاجتماع

جددت دولة الكويت اليوم الخميس دعمها الكامل لأمن الصومال واستقراره وسيادته ومؤسساته الشرعية مؤكدة أن أي مساس بسيادة الصومال ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية تحت أي ذريعة أو غطاء يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي.

جاء ذلك في كلمة القنصل العام لدولة الكويت في جدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي يوسف التنيب في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين في (التعاون الإسلامي) والمنعقد بمقر المنظمة في جدة بشأن تطورات الوضع في الصومال إثر اعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما يسمى “إقليم أرض الصومال” كدولة مستقلة.

وأعرب القنصل التنيب عن خالص الشكر والتقدير للامانة العامة للمنظمة على جهودها المبذولة لعقد هذا الاجتماع الهام الذي يعد خطوة ملهمة تعكس الحرص على دعم سيادة ووحدة الدول الأعضاء واحترام القانون الدولي وتسهم في تعزيز التنسيق والعمل المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية المهمة في دول العالم الإسلامي.

وقال إن دولة الكويت ترفض وتدين بأشد العبارات إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف بما يسمى (إقليم أرض الصومال) الكائن ضمن أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة باعتباره اجراء أحاديا وغير قانوني وباطلا.

وأضاف القنصل التنيب أن “دولة الكويت تؤكد أن إقليم الشمال الغربي من الصومال جزء لا يتجزأ من أراضيه وأن أي محاولة للاعتراف بانفصاله تمثل سابقة خطيرة من شأنها أن تقوض المبادئ المستقرة للنظام الدولي وتهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي”.

وأوضح أن إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا لسيادة أراضي جمهورية الصومال ووحدتها وخرقا سافرا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويأتي في إطار التهديد المباشر للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأعرب القنصل التنيب عن تمنياته بأن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء وأن يؤدي إلى تحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع بما يعكس روح العمل والتضامن لتحقيق السلام والاستقرار في دول العالم الإسلامي.