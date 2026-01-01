الأرصاد الجوية: طقس البلاد معتدل إلى مائل للبرودة نهارا وبارد ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

مدينة الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية إن البلاد تتأثر بموجة هوائية باردة مع فرص لتشكل الضباب والغيوم ويكون الطقس في عطلة نهاية الأسبوع معتدلا إلى مائل للبرودة نهارا وباردا ليلا.

وأوضح مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن خرائط الطقس والنماذج العددية تظهر تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي مصحوبا بكتلة هوائية باردة ورطبة والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة مع فرص لتشكل الضباب على بعض المناطق.

وأضاف العلي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون معتدلا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب مساء وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 18 و20 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و5 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون باردا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق وتظهر بعض السحب المتفرقة وتترواح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 8 و10 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وبين أن الطقس نهار غد الجمعة يكون معتدلا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف مساء وتظهر بعض السحب المتفرقة وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 19 و21 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وأفاد بأن الطقس غدا ليلا يكون باردا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة فتتراوح ما بين 9 و11 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال العلي إنه يكون مائلا إلى البرودة وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 12 و38 كيلومترا في الساعة وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 17 و19 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون باردا إلى شديد البرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة وتتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 4 و6 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.