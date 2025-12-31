وزارة الصحة تعزز الإصحاح البيئي بضم 20 سيارة جديدة مجهزة لمكافحة القوارض والحشرات

وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عن انضمام 20 سيارة مجهزة لمكافحة القوارض والحشرات إلى أسطولها الحالي وذلك لتعزيز الإصحاح البيئي والارتقاء بمستوى العمل الميداني في مختلف المناطق.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي أن إضافة هذا العدد من المركبات يأتي تعزيزا للجاهزية التشغيلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع ودعما للخطط الوطنية الرامية إلى توفير بيئة صحية آمنة والحد من مسببات الأمراض المرتبطة بالآفات والحشرات.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الفرق المختصة وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية بما يضمن سرعة الاستجابة وتنفيذ أعمال المكافحة والوقاية بكفاءة وانتظام.

ونقل البيان عن رئيس قسم مكافحة الحشرات والقوارض بوزارة الصحة الدكتورة فاطمة الدريويش دعوتها أفراد المجتمع إلى الاستفادة من خدمة المواطن عبر الخط الساخن (151) واختيار الرقم (6) لتقديم البلاغات والاستفسارات إلى جانب إمكانية الإبلاغ من خلال تطبيق “سالم” بما يسهم في سرعة التعامل مع الملاحظات وتعزيز الشراكة المجتمعية في حماية الصحة العامة.